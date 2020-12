Il Mercato della Terra Slow Food a Sommacampagna: un appuntamento che avvicina le persone ad un mondo più Slow

Quando nel luglio 2018 è iniziato il progetto di un mercato della terra a Sommacampagna, la prima domenica di ogni mese, fato di piccoli produttori del territorio, era solo un sogno pensare che dopo due anni e mezzo questo progetto si sarebbe consolidato diventando un appuntamento mensile da non perdere.

Grazie alla progettualità e determinazione dei responsabili della condotta Slow Food Garda Veronese ed al forte sostegno dell’amministrazione comunale di Sommacampagna, questa iniziativa ha sempre più trovato consente ed interesse da parte di persone non solo del nostro territorio ma di tutta la provincia.

La relazione con i piccoli produttori presenti è un elemento chiave nell’atto di acquisto delle svariate decine di prodotti esposti. Una relazione che fa trasparire la passione e l’umanità posta da parte di chi li produce e la sensibilità di chi li acquista.

È questo l’obiettivo dell’associazione Slow Food: mettere in relazione diretta produttori e consumatori, tanto da chiamare questi ultimi più propriamente co-produttori. Ed è proprio questo senso di appartenenza che porta a rendere l’appuntamento mensile del Mercato della Terra un’esperienza da non perdere.

Un senso di appartenenza che può diventare più quotidiano se si sceglie di aderire a questa benemerita associazione di respiro internazionale che è Slow Food.

Aderire a Slow Food, sia come produttori che come consumatori, consente infatti di entrare a pieno titolo nel mondo Slow del cibo in tutte le sue dimensioni e progettualità e consente di sostenere un’associazione che tanto ha fatto e sta facendo per diffondere questa cultura di tipo G-Local: considerare il mondo in tutta la sua complessità globale riportandolo però al tempo stesso alla dimensione locale di ciascuno.

Il contributo di adesione previsto è di 25 euro per i soci ordinari che si riduce a 10 euro per gli under 30. A questo link sono disponibili le modalità per attivare l’adesione. È possibile scegliere di aderire prendendo contatto direttamente con i responsabili della condotta scrivendo a gardaveronese@network.slowfood.it

Ricordiamo che il socio Slow Food tra i vari servizi ha anche l’utilizzo gratuito dell’intelligente web app “Slow Food in Tasca” che consente di essere sempre informati sugli eventi nel territorio, le ultime notizie, i consigli per fare la spesa, bere e mangiare in ogni luogo dove ci si trova.

La condotta Slow Food Garda Veronese vi aspetta domenica 6 dicembre dalle 9 alle 13 al Mercato della Terra di Sommacampagna e vi invita ad entrare in modo più completo all’interno del mondo Slow Food.