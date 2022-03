Il libro per l’Otto marzo: “Le divoratrici” di Lara Williams. Donne che hanno fame di spazio e di senso

La Recensione

Cos’è un Supper Club? E’ un luogo insieme fisico e simbolico, ideato da Roberta e le altre protagoniste di questo romanzo, in cui si mangiano piatti ad alto contenuto calorico e ci si confronta senza inibizioni, senza rispettare per forza le regole imposte dalla società, che vuole le donne vestite alla moda, magre e curate, con poco appetito, con modi eleganti, sempre attive ma capaci di stare sempre un passo indietro rispetto agli uomini.

Roberta, grande appassionata di cucina, idea questo spazio sovversivo per liberarsi dai condizionamenti esterni e, insieme all’amica Stevie, raccoglie intorno a sé un gruppo di donne che, durante le serate del Supper Club, compiono una serie di rituali che le fanno sentire libere di essere se stesse o di dedicarsi ad attività che avevano solo immaginato nelle loro fantasie, senza giudizi e senza sensi di colpa.

La copertina del libro. Sopra, Lara Williams.

Quindi si vestono con colori sgargianti, bevono e mangiano fino a scoppiare, cantano a squarciagola, ballano sfrenate e commettono piccoli reati. Insomma, al Supper Club non si deve per forza essere “brave ragazze” e questo le fa sentire meno in balia delle aspettative altrui e delle proprie paure, meno sole, meno inadeguate in un mondo in cui non sembra esserci spazio per chi si sente “diverso” dagli altri o anche per chi non sa ancora cosa vuole dopo aver ampiamente superato i vent’anni.

Le protagoniste sono infatti alla ricerca del loro posto nel mondo: alcune non hanno un compagno o quello che trovano è solo un maschio che le vuole usare, altre frequentano l’università senza entusiasmo o hanno un lavoro che non le soddisfa. Il Supper Club è il posto dove essere attive e non passive spettatrici della propria esistenza. Roberta ha vissuto troppo tempo passivamente, cercando di piacere e di rispondere alle aspettative altrui senza chiedersi mai veramente cosa voglia lei, cosa la renda felice, cosa la appassioni. Il collettivo che fonda diventa un modo per gridare la sua frustrazione, per scatenare la rabbia e far uscire la fame di vita e di senso che le crescono dentro.

L’autrice Lara Williams definisce quello delle protagoniste “un appetito nel senso più ampio, inteso soprattutto come desiderio verso il cibo o verso l’essere nutrite. […] Volevo esplorare che cosa succede se invece di farsi più piccole, chiedere meno, controllare i propri appetiti, le donne decidessero consapevolmente di guadagnare spazio – con la propria voce, o letteralmente attraverso il corpo –, di acconsentire a tutto ciò che il corpo chiede in quantità maggiore.”

“Si tratta sempre di esistere in spazi che la società ci proibisce, o di comportarci diversamente in spazi che si aspettano che noi siamo in un certo modo, che ci comportiamo in un altro modo… e se non volessimo essere così? E se, in realtà, tutti gli spazi fossero restrittivi, tutto il mondo fosse progettato per inibirci, e anche solo esisterci volesse dire infrangere un tabù profondo? Cosa succede se smetti di rimpicciolirti costantemente, tutto il tempo, e invece ti ingrandisci? Forse, per trovare lo spazio necessario a ingrandirti, devi prendertelo.”

La scheda

“Le divoratrici” di Lara Williams, 2020, Blackie Edizioni, pp.336.