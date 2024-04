Il Libro. “Omicidio fuori stagione” di A. J. Seaman. La prima indagine sull’isola di Liten

Il Libro

“Omicidio fuori stagione” è il primo giallo di Arwin J. Seaman, pseudonimo di uno scrittore italiano famoso, la cui identità non è stata ancora svelata. La vicenda si svolge sulla piccola isola di Liten, tra Danimarca e Svezia, luogo che si anima solo d’estate, quando il turismo la prende d’assalto.

Invece in inverno, quando avviene l’omicidio che dà avvio alla storia, tutti i negozi sono chiusi, il clima è poco clemente e la maggior parte dei residenti deve prendere il traghetto la mattina e tornare la sera, se vuole andare a scuola o al lavoro.

Vivere in un luogo isolato e piuttosto piccolo può creare forti legami di appartenenza tra gli abitanti, che si conoscono tutti, ma anche e proprio per questo invidie, gelosie e forte diffidenza nei confronti dei forestieri, quando pretendono magari di trasferirsi e intrecciare nuovi legami all’interno della piccola comunità.

Questo accade anche quando arriva sull’isola per seguire l’indagine Henning Olsson, affermato ispettore di Malmö. Viene trattato con estrema freddezza e percepisce da subito scarsa collaborazione tra i residenti, che soffrono terribilmente per la morte di una giovane ragazza conosciuta da tutti a Liten, ritrovata assassinata in un lago.

E’ Olsson, grande esperto della Scientifica, il protagonista della vicenda, ma è anche vero che si gioca continuamente questo ruolo con l’isola di Liten, che diventa per certi versi la sua antagonista, come se si opponesse alla sua presenza e intralciasse in tutti i modi l’indagine, ma anche la sua vita amorosa, dal momento che è innamorato di Annelie, una giovane agente che lo ha lasciato per trasferirsi, senza dare spiegazioni, in quel posto inospitale.

“Omicidio fuori stagione” è un giallo nordico coinvolgente e a tratti inquietante, in cui i pezzi del mistero da risolvere si incastrano pian piano, mantenendo il lettore avvolto nell’atmosfera cupa dell’isola fino alla fine.

Una curiosità: questo è il primo di una serie di gialli ambientati a Liten. Il secondo romanzo è infatti uscito a distanza di un anno dal primo, precisamente un mese fa, e si intitola “Un giorno di calma apparente”.

“Il rancore è un letto comodo, che non sei costretto a condividere con nessuno”.

La Scheda

“Omicidio fuori stagione” di Arwin J.Seiman, 2023, Piemme, pp.384.