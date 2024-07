Il Libro. “Ogni prigione è un’isola” di Daria Bignardi. Un’indagine ma anche una narrazione intima sul carcere in Italia

Il Libro

Daria Bignardi è tante cose: giornalista e conduttrice televisiva, scrittrice, speaker radiofonica. Questo ai più è probabilmente noto. Meno nota è la sua assidua frequentazione delle carceri in veste di volontaria, ma anche di parente in visita, da un certo punto della sua vita in poi. Il suo ultimo libro, che racconta le prigioni italiane, viene dopo trent’anni di visite in carcere, di contatti con i detenuti, di riflessioni su una realtà difficile e scomoda.

Una sorta di memoir, un reportage, ma anche un viaggio molto personale, in cui la Bignardi cerca di chiarire a se stessa e ai lettori perché è da sempre interessata, quasi ossessionata, dalla vita in prigione. Tutto nasce per caso, dal momento che vive fin da piccola in prossimità di un carcere e finisce per viverci anche da adulta, a Milano. Questa vicinanza probabilmente scatena la curiosità, che poi diventa qualcosa di diverso, quasi un’urgenza, una necessità di capire le dinamiche di quel mondo ai più nascosto, i sentimenti che animano chi è costretto a scontare una pena per molto o poco tempo dietro le sbarre.

La volontà di scrivere questo libro nasce in particolare durante la pandemia, in seguito allo scoppio di violentissime rivolte nelle carceri italiane. Bignardi definisce la prigione “come la giungla amazzonica, come un paese in guerra, un’isola remota, un luogo estremo dove la sopravvivenza è la priorità e i sentimenti primari sono nitidi”. Per provare sensazioni simili Bignardi si è ritirata per un po’ a vivere davvero su un’isola, quella sperduta di Linosa, dove è essenziale mettersi in gioco per imparare a convivere con la scarsità di contatti umani, i servizi essenziali e la potenza della natura, che fa sentire piccoli ed in balia delle sue leggi.

Il messaggio che scaturisce dalla lettura è potente. Il sistema carcerario italiano è lontanissimo da quanto affermava Beccaria nel suo Dei delitti e delle pene e la notizia di qualche mese fa relativa all’arresto degli agenti dell’istituto penitenziario minorile milanese per violenze nei confronti dei giovanissimi detenuti ne è un chiaro esempio, come pure i suicidi continui, come i tredici morti nelle rivolte del marzo 2020.

Daria Bignardi ci fa riflettere anche sul fatto che in carcere ci può davvero finire chiunque. Lo ha capito fin da ragazzina, quando passava davanti a quello di Ferrara, sua terra natale, e le fu raccontato che lì ci era finito Giorgio Bassani, il più famoso scrittore della città, autore di capolavori come Il giardino dei Finzi-Contini.

La giornalista ci consegna non un saggio, ma una sorta di diario pieno di ricordi, memorie ed esperienze dirette che lasciano un segno, diventano un monito. Più di tutto permettono di entrare almeno in parte in una realtà di cui si crede di sapere tutto, ma di fatto si sa gran poco. Ogni prigione dice molto della società che l’ha creata; la migliore società non è quella che rinchiude più persone e determina pene più pesanti, ma quella che tratta con umanità chi è reo, sempre, e lo fa uscire dalle sbarre migliore di come è entrato. Questo lo dice, peraltro, anche la nostra Costituzione.

“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.”(Art.27)

“Ogni prigione è un’isola” di Daria Bignardi, Mondadori, 2024, pp.168.