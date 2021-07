Il libro: “Nomadland” di Jessica Bruder. Quando l’ultimo luogo libero d’America è un parcheggio

La Recensione

“Nomadland” è il film vincitore degli Oscar 2021. Ha portato a casa tre premi, tra cui quello per la migliore attrice protagonista, Frances McDormand.

Non tutti sanno però che la pellicola si ispira al libro-inchiesta dal titolo omonimo, scritto da Jessica Bruder e basato sulla drammatica quanto sconcertante realtà dei “nomadi del terzo millennio”, mettendo in evidenza ancora una volta quanto l’American dream sia spesso un’illusione.

Il reportage si concentra infatti sulla vita di tante persone, a volte coppie ma più spesso anziani e single, dedite al nomadismo, per necessità, non per una scelta hippy. Gli uomini e le donne di cui si raccontano le vicende nel libro si spostano attraverso gli Stati Uniti alla ricerca di lavori stagionali, in camper o van quasi sempre scassati e troppo piccoli per viverci dignitosamente e non rischiare la vita prendendo una curva troppo stretta.

Spesso questi lavori sono vero e proprio sfruttamento ma vengono accettati perché non ci sono alternative e, nel caso degli anziani, la pensione o gli ammortizzatori sociali non bastano. Così si legge di sessantenni e settantenni sottopagati, che passano mesi piegati nei campi raccogliendo barbabietole, pulendo i cessi e le aree comuni dei campeggi o facendo turni di dieci ore nei magazzini dei colossi dell’e-commerce nel periodo prenatalizio.

La giornalista Jessica Bruder ha viaggiato per tre anni e quindicimila miglia insieme a questa gente, per testimoniare nel modo più preciso possibile le motivazioni, i sentimenti, le condizioni di vita degli americani senza fissa dimora, a caccia di impieghi stagionali che si rivelano estenuanti, dopo aver perso stipendi fissi ed entrate che permettessero loro di vivere in case senza le ruote, con l’assicurazione sanitaria e pagando regolarmente l’affitto e le rate del mutuo.

L’inchiesta della Bruder risulta imprescindibile per chi vuole saperne di più sulla crisi economica del 2008, sulla piaga del precariato e dello sfruttamento moderno, sulla spregiudicatezza dei grandi siti di e-commerce. Tanta è l’indignazione che si prova, leggendo questo reportage, e l’unica luce che filtra tra le pagine è rappresentata dalla dignità di queste persone, che rifuggono la definizione di “senzatetto” (homeless) perché loro un tetto sulla testa ce l’hanno, anche se si tratta di un vecchio scuolabus mezzo marcio, e lottano per la sopravvivenza ogni giorno senza mendicare, lavorando senza sosta, forti di una grande ricchezza interiore.

Ho trovato la mia gente: un gruppo raffazzonato di disadattati che mi hanno circondato di amore e accettazione. Per disadattati non intendo perdenti e sbandati. Erano intelligenti, compassionevoli, laboriosi americani a cui caduta la benda dagli occhi. Dopo una vita a rincorrere il Sogno Americano, sono arrivati alla conclusione che non era altro che un gigantesco imbroglio.

La Scheda

“Nomadland” di Jessica Bruder, 2020, Edizioni Clichy, pp.320.