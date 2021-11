Il Libro “Il dio del fiume” di Wilbur Smith. Uno dei romanzi più belli del maestro dell’avventura, scomparso ieri

La Recensione

Si dice spesso che leggere è viaggiare rimanendo comodamente seduti sul divano. Niente di più vero se si pensa ai romanzi di Wilbur Smith, un vero “maestro dell’avventura”.

L’autore si è spento ieri, a 88 anni, dopo averci donato un numero impressionante di storie, quasi cinquanta, ambientate prevalentemente in Africa, terra amatissima, dove era nato nel 1933, nella Rhodesia del Nord, ora Zambia.

I suoi romanzi hanno venduto oltre 140 milioni di copie, unendo in una miscela irresistibile avventure in terre selvagge, adrenalina e storia. Il segreto del successo è “scrivere solo delle cose che si conoscono bene”, aveva detto il suo primo editore, e Wilbur Smith questo consiglio lo ha letteralmente seguito, dedicandosi sempre ad una ricerca storica molto attenta e meticolosa prima di scrivere.

La copertina de “Il dio del fiume”.

Tra i suoi romanzi più apprezzati c’è la serie conosciuta come “Ciclo dei Courtney”, il cui primo libro è “La sabbia infuocata”. Nella serie racconta le vicende di una famiglia in terra d’Africa, toccando epoche e avventure sempre diverse.

Difficile consigliare un solo titolo, vista la produzione sterminata e sempre di alto livello dell’autore, ma uno dei più amati ed affascinanti è “Il dio del fiume”, bestseller uscito nel 1993 con il titolo originale di “River God”, che ha avuto poi continuazione in altri cinque volumi, legati al fiume Nilo e alla vita dell’Antico Egitto.

Ne “Il dio del fiume” si intrecciano lotte per il potere, oscuri intrighi e corruzione, invasioni, amori impossibili legati alla vita dell’indimenticabile protagonista Taita, umile schiavo legato indissolubilmente alla bellissima Lostris, futura regina, e il coraggioso guerriero Tanus.

“Forse le piogge erano cadute in quella zona cent’anni addietro. Sembrava impossibile, ma i semi erano rimasti a dormire per tutto quel tempo. Il sole e il vento del deserto li avevano disseccati mentre attendevano che piovesse di nuovo. Se qualcuno dubitava dell’esistenza degli dei, quel miracolo ne era la prova. Se qualcuno dubitava che la vita fosse eterna, quella era la promessa dell’immortalità. Se i fiori potevano sopravvivere così, sicuramente l’anima dell’uomo, tanto più meravigliosa e preziosa, doveva vivere anch’essa per sempre.”

La Scheda

“Il dio del fiume” di Wilbur Smith, Longanesi, 1993, pp. 600.