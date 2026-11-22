Il Libro

“In una scuola […] non ho più messo piede da quel giorno. Non ne parlo mai, ma, se proprio devo, dico sempre quel giorno, anche dentro di me, dove nessuno può sentire. È un buco vuoto tra due date, una gengiva sdentata che a volte sanguina”.

Renata da otto anni trascorre le giornate pulendo la casa di una donna anziana e non le dispiace: ama l’ordine, la precisione e prendersi cura delle persone fragili. Non è sempre stato questo il suo lavoro, però. Prima era collaboratrice scolastica presso una scuola media, ma da un giorno all’altro la sua vita è cambiata e ha dovuto lasciare il posto.

Cosa è accaduto? Perché ha dovuto rinunciare al suo incarico a scuola? Il lettore lo scopre lentamente, dopo un inizio che cattura prepotentemente l’attenzione: il romanzo si apre infatti con Renata in stato di shock, immobile. Tra le mani ha una pistola e qualcuno le chiede insistentemente di consegnarla.

Poi, capitolo dopo capitolo, attraverso i ricordi dolorosi della protagonista, viene ricostruita lentamente la storia, in cui ha un ruolo centrale un giovane studente del primo anno, Daniele, che si apre con Renata, confidandole il suo malessere. Spesso i collaboratori scolastici ricevono le confidenze degli alunni e li possono osservare da una prospettiva differente rispetto a quella dei docenti.

La protagonista, dopo quello che scopre su Daniele, sente il peso di un’enorme responsabilità, dibattuta tra il tacere e il rivelare ciò che sa, mentre l’assalgono dubbi e fantasmi del passato. Le sue domande sono quelle degli adulti (genitori, educatori, docenti) quando incappano in possibili atti di bullismo che coinvolgono preadolescenti ed adolescenti. Quando intervenire? Come non peggiorare le cose? Il bullismo è subdolo, per cui alcuni minimizzano, altri scaricano le responsabilità, altri ancora accentuano il disagio e l’imbarazzo della vittima con mosse errate e scarso tempismo.

Barbara Cortinovis solleva nel lettore una serie di domande, costringe ad interrogarsi sul ruolo che l’adulto ha in situazioni delicate come questa, molto dibattute oggi. Soprattutto spinge a chiederci quanto vediamo veramente i giovani, se davvero ci poniamo in ascolto o partiamo già prevenuti o distratti. Renata è una voce fuori dal coro e riesce a vedere davvero Daniele e a dare un nome, anzi un colore, alle emozioni che prova.

“Mi piace sentirti descrivere i colori. Perché fai questa collezione? Perché mi raccontano tante cose su di voi (…) Gli azzurri e i gialli mi raccontano la vostra felicità. Si consumano in un baleno e il barattolo si riempie di quelli. Tutti gli altri colori si accorciano a metà (…) mentre i neri e i grigi mancano del tutto. Se siete innamorati si accorcia il rosa. E anche il turchese, lo smeraldo, il polvere”.

La protagonista possiede un barattolo dove conserva i cosiddetti “piccolini”, ovvero le matite colorate troppo corte per essere ancora temperate. Nelle aule, quando entra per pulire, raccoglie quasi giornalmente i pastelli ormai inservibili e li inserisce in un contenitore. I colori dei “piccolini” diventano la cartina di tornasole delle emozioni dei ragazzi: i colori vivaci comunicano allegria e leggerezza, quelli scuri indicano paura o disagio, e così via.

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I pastelli diventano un modo per comunicare quando si sta bene o non si sta bene a scuola, a casa, con se stessi e nel mondo. Nel momento in cui qualcosa mette a disagio, è come se dentro si perdesse colore, ci si spegnesse. Compito degli adulti è accorgersi, prima che sia troppo tardi, se quella luce comincia a sbiadirsi e farlo quando si è ancora in tempo per riaccenderla.

La Scheda

“Il barattolo dei pastelli” di Barbara Cortinovis, Bollati Boringhieri, 2026, pp.204.

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