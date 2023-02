Il libro: “Fiori sopra l’inferno”. Il thriller di Ilaria Tuti ora anche miniserie tv

La Recensione

“Tra i boschi e le pareti rocciose a strapiombo, giù nell’orrido che conduce al torrente, tra le pozze d’acqua smeraldo che profuma di ghiaccio, qualcosa si nasconde. Me lo dicono le tracce di sangue, me lo dice l’esperienza: è successo, ma potrebbe risuccedere”.

Queste parole vengono pronunciate dalla commissaria di polizia Teresa Battaglia, specializzata in profiling e protagonista di Fiori sopra l’inferno, il primo thriller uscito cinque anni fa di una serie molto apprezzata ambientata tra le montagne e le foreste friulane, che sono anche la terra d’origine dell’autrice.

E’ una tipa tosta, Teresa Battaglia, sessantenne con un passato tormentato, a volte così ruvida da non risultare immediatamente simpatica al lettore, ma del resto deve adottare questo comportamento se vuole essere presa sul serio in un mondo di soli uomini.

Viene chiamata a risolvere un caso molto complesso nel piccolo paese montano di Travenì, dove un assassino seriale si vendica di chi non rispetta i bambini.

Sono loro al centro di questa vicenda tormentata, in cui appaiono vittime ma anche lottatori caparbi, proprio come la commissaria, che per giungere alla verità dovrà scavare sotto la superficie, andare oltre le apparenze e immergersi in una realtà scomoda, capace di metterla a dura prova.

Teresa Battaglia, pur risultando talvolta dura ed un po’ fredda, nasconde una vita personale tormentata e guai di salute che la rendono più umana al punto che il lettore non può che affezionarsi a lei e, da questa settimana, anche il telespettatore perché Fiori sopra l’inferno è diventato una miniserie Rai, in cui il commissario è interpretato dall’attrice Elena Sofia Ricci.

“Si fugge da ciò che spaventa e ferisce, o vuole farci prigionieri”.

La Scheda

“Fiori sopra l’inferno” di Ilaria Tuti, Longanesi, 2018, pp.372.