Il libro. “Figlie del mare” di Mary Lynn Bracht. La storia delle comfort women durante il secondo conflitto mondiale

La Recensione

E’ l’estate del 1943 e Hana, una giovane haenyeo, vive in un piccolo villaggio sulla costa dell’isola di Jeju, in Corea del Sud. Haenyeo significa “donna del mare” ed implica lo svolgimento dell’attività di sommozzatrice professionista, che si immerge nel mare per pescarne pesci e molluschi da rivendere poi al mercato. Si tratta di un lavoro faticoso e molto difficile da imparare, che viene tramandato per via matrilineare, per cui serve un addestramento duro fin dall’infanzia, dovendo imparare ad immergersi in apnea tante volte ogni giorno.

In questi anni la Corea è occupata dal Giappone ed un giorno, mentre Hana si trova sulla costa per dedicarsi al suo lavoro, viene avvistata da un soldato giapponese, che la rapisce e la porta in un bordello, lontanissimo da casa sua. Sulla spiaggia rimane solo la sua sorellina minore, Emi, che è riuscita a nascondersi tra gli scogli per evitare di essere catturata. Hana verrà costretta a diventare una comfort woman, costretta a soddisfare i bisogni sessuali dei soldati giapponesi e sottoposta ad ogni tipo di violenza fisica e psicologica.

Per tanto tempo la storia delle donne di conforto è rimasta celata, anche perché il Giappone ha sempre negato di aver obbligato a prostituirsi centinaia di giovani donne, sostenendo si trattasse di volontarie. In realtà in tempi recenti la storia di queste donne è venuta a galla ed è risultato evidente che si trattasse di migliaia di schiave sessuali.

Nel romanzo si procede su due diversi piani temporali, la seconda guerra mondiale e il 2011, narrando le vicende delle due sorelle protagoniste, Hana ed Emi, che il destino ha separato fisicamente e che si trovano ad affrontare prove molto dure, a cui il lettore assiste con grande coinvolgimento emotivo, rimanendo impotente di fronte ad orrori del secondo conflitto mondiale per troppo tempo taciuti.

Secondo alcuni storici, durante la colonizzazione della Corea da parte del Giappone furono tra le cinquantamila e le duecentomila le donne e bambine coreane rapite dall’esercito giapponese e ridotte a schiave sessuali per i militari. […] Delle decine di migliaia di donne e ragazze rese schiave dall’esercito giapponese, soltanto quarantaquattro sopravvissute sudcoreane sono ancora vive (nel momento in cui scrivo) per raccontare al mondo della loro prigionia e di come siano riuscite a cavarsela e a tornare a casa.[…] Al rientro in Corea, molte Halmoni (nonne) sopravvissute alla schiavitù non poterono raccontare la verità né alla famiglia né alla comunità, perché tornavano in una società patriarcale basata sull’ideologia confuciana secondo cui la purezza sessuale di una donna ha la massima importanza. Le poche sopravvissute furono costrette a soffrire in silenzio.

La Scheda

“Figlie del mare” di Mary Lynn Bracht, Longanesi, 2018, pp.370.