Il libro. “Febbre” di Jonathan Bazzi. La scrittura come liberazione dalla vergogna

La Recensione

Jonathan Bazzi nel 2016 ha poco più di trent’anni ed un lavoro precario, che non riesce a svolgere bene da quando, un giorno di gennaio, gli viene una febbriciattola che non va più via, che si mantiene costante nonostante i farmaci, il riposo, persino i prodotti omeopatici. Dopo autodiagnosi tramite ricerche sul web e qualche consulto di amici medici, si decide a fare le analisi, convinto di avere una qualche malattia incurabile, come il cancro o la SLA.

La diagnosi è una rivelazione improvvisa: non ha un tumore ma il test dell’HIV è positivo. Jonathan scopre di essere sieropositivo, anche se non sa come e quando sia successo.

La copertina del libro di Bazzi.

Il romanzo inizia con questo schiaffo, alternando il presente di Jonathan al suo passato, che di schiaffi gliene ha riservati anche di più. Quello di Bazzi, finalista al Premio Strega 2020, è infatti un romanzo autobiografico forte e coraggioso sull’HIV ma anche su molto altro, anzi forse più su tutto quello che vive prima della diagnosi.

L’autore viene da Rozzano, il Bronx della periferia sud di Milano, origine di molti rapper famosi e dove risiedono prevalentemente famiglie operaie, immigrate soprattutto dal Sud, che devono fare i conti tutti i giorni con lavori malpagati, arretratezza culturale, un passato difficile con cui convivere, case che sono alveari senza privacy né decoro e visite degli assistenti sociali. Bazzi non fa sconti alla terra dove è cresciuto, tra i tossici, i delinquenti, i tamarri e i disperati. “Rozzangeles” gli sta incollato addosso anche quando cerca di andare via, di allontanarsi dagli odori e dalle urla del quinto piano, dalla microdelinquenza e dall’ignoranza per cui se sei omosessuale rischi di venir pestato e marchiato a vita.

“Febbre” è anche un romanzo dove si parla di famiglia, la sua, che è quella di due genitori che si sposano da ragazzini e lo crescono nell’incoscienza e nel rancore, tra la violenza domestica e il desiderio di un riscatto che non arriva. Sono mille le ragioni per cui Bazzi potrebbe dipingersi come una vittima: la famiglia disastrata, un padre assente ed immaturo, lo squallore del quartiere da cui proviene, la mancanza di soldi e di affetto, la balbuzie, la malattia e le umiliazioni, eppure leggendolo non si avverte mai vittimismo ma solo una lucida e disincantata presa di coscienza di quella che è la sua storia personale.

La diagnosi gli cambia definitivamente la vita ed è la prospettiva da cui guarda al suo presente, al passato e al futuro. Risulta sincero perché si mette a nudo infischiandosene dei pregiudizi e della stigmatizzazione legata alla sua omosessualità e sieropositività. E’ stato facile farlo? No. Tuttavia la coscienza di essere malato e di non poter vivere per sempre gli fa acquisire una lucidità coraggiosa.

La scrittura è una forma di ribellione nei confronti dei giudizi preconfezionati, del perbenismo e della decenza: tira fuori tutto con una sincerità disarmante, persino ciò che è sgradevole, senza pudore. Non ha più voglia di nascondersi e di mascherare le sue fragilità, di stare alle regole del quartiere e di chi ha già deciso che se sei un omosessuale sei un perdente, un diverso e devi nasconderti.

Condizione corporea, oggettiva. Non decisa, scelta, voluta: il virus in realtà non dice niente di me, non dice niente di chi ce l’ha. Sempre lo stesso, uguale per tutti. Semmai conta il modo in cui chi ce l’ha assume su di sé la sua diagnosi, lo stile con cui sceglie o riesce ad attraversarla. Ci avete mai pensato? Ve ne frega davvero qualcosa?

Ho deciso di essere un sieropositivo che si lascia individuare, che racconta più che lasciarvi immaginare. La precisione è l’arma di cui mi sono munito. La compagnia degli altri, la soluzione che ho scelto.

La Scheda

“Febbre” di Jonathan Bazzi, Fandango, 2019, pp.328.