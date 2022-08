Il Libro: “E poi saremo salvi” di Alessandra Carati. La storia di Aida, profuga bosniaca

La Recensione

Una notte Aida, che ha sei anni, è costretta a scappare con la mamma incinta da un paesino rurale in Bosnia perché c’è la guerra ed è necessario mettersi in salvo, rifugiarsi dove non ci sono morte e spari, in Italia. Il papà le aspetta al confine, nella speranza di potersi sistemare momentaneamente nel milanese, finché non sarà possibile tornare a casa. Il tempo nel frattempo si dilata e così la protagonista cerca di adattarsi al nuovo mondo in cui è stata catapultata, studiando e provando ad integrarsi, processo che per i suoi genitori risulta invece molto più difficile.

“Babbo si aspettava che andassi a scuola nel centro di Milano e mi comportassi come se fossimo al villaggio. Pensava volessi rifiutare le nostre origini, marcare una distanza tra me e loro. Io invece volevo solo sentirmi parte di qualcosa”.

“E poi saremo salvi” è un romanzo di formazione che racconta la guerra in Bosnia, ma soprattutto la vita del rifugiato quando si trova in salvo fisicamente ma dentro il suo cuore l’inferno del senso di colpa e della nostalgia non si spegne perché l’amore per la propria terra è più forte di tutto, perché ci si sente in debito nei confronti di chi è rimasto, perché cambiare sembra equivalga a tradire il proprio passato e le proprie radici.

L’accettazione della nuova realtà delle cose sembra più facile per Aida e suo fratello Ibro, mentre per i suoi genitori il processo è molto doloroso e lento, al punto che presto diventa un ostacolo per l’unione famigliare e i componenti della famiglia cominciano a non capirsi più. Il conflitto che si sono lasciati alle spalle in Bosnia si insinua a livello emotivo tra loro e li dilania, li porta ad allontanarsi e a perdersi.

Il romanzo di Alessandra Carati, candidato al Premio Strega 2022, parla di scelte, anche molto dolorose, che ognuno di noi deve fare per emanciparsi, per essere se stesso, per trovare un senso alla propria esistenza, per non perdersi, per non sentirsi ovunque straniero, anche a casa propria.

“L’unico ricordo intatto della mia infanzia è un presagio di quello che ci sarebbe toccato poi. La nostra vita era semplice, finiva dove finiva il villaggio ed era limitata dal bosco, dalla strada che portava in città, dai frutteti che si arrampicavano sulla montagna. Oltre quei confini non c’era nessun altro mondo dove avremmo potuto vivere. Io e Mirko avevamo sei anni, giocavamo liberi ovunque ed eravamo inseparabili, due foglie di un polmone. Un giorno stavamo seduti di fronte a casa. Mirko ha detto: «Ci sarà la guerra e ce ne andremo tutti». Non sapevamo che cosa fosse la guerra, per noi era una parola sussurrata che aveva il potere di rendere gli adulti insicuri e cattivi. Mi sono alzata e gli ho urlato contro: «Non ci sarà la guerra e noi non ce ne andremo!”.

“E poi saremo salvi” di Alessandra Carati, Mondadori, 2021, pp.276.