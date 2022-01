Il libro: “Diario” di Anne Frank, nel Giorno della Memoria

La Recensione

Il Diario di Anne Frank è la raccolta degli scritti della giovane ebrea Anne Frank, nata a Francoforte il 14 giugno del 1929 e successivamente rifugiatasi ad Amsterdam, dove nel 1942 si nasconde con la famiglia in un alloggio segreto per sfuggire alle persecuzioni naziste.

Nel 1944 i clandestini vengono scoperti dalla Gestapo, che li arresta e li conduce nei campi di concentramento. Tutta la famiglia Frank perde la vita, ad eccezione del padre Otto. Anna viene deportata ad Auschwitz e muore di tifo a Bergen-Belsen nel 1945.

Il diario è un quaderno a quadretti, regalo dei suoi genitori per il suo tredicesimo compleanno. Felicissima, Anne inizia a riempirne le pagine bianche ogni giorno, affidando pensieri, gioie e piccole delusioni all’amica immaginaria Kitty.

La sua vita fino all’agosto di quell’anno ha ancora una parvenza di normalità, nonostante le leggi razziali, ma la situazione precipita velocemente e i suoi genitori prendono la sofferta decisione di nascondersi per sfuggire ai rastrellamenti. Da quel momento le pagine del diario si riempiono soprattutto di preoccupazioni, interrogativi, sofferenza e paura, ma traspare anche la speranza che un giorno l’odio nei confronti degli ebrei e la guerra finalmente cessino e la vita possa continuare. Scrivere ad Anne piace, la aiuta a mettere in ordine i pensieri e a dare sfogo a dubbi e preoccupazioni; il diario è un salvagente, le serve anche per sfuggire alla noia di giorni sempre uguali, in cui la convivenza con gli altri inquilini è sempre più tesa.

Gli scritti di Anna Frank rappresentano una delle più toccanti e tragiche testimonianze della Shoah, anche e soprattutto perché l’atrocità dello sterminio nazista viene svelata attraverso il punto di vista di una ragazzina, che come ogni altra dovrebbe crescere facendone esperienza diretta, incontrando i suoi coetanei, andando a scuola correndo libera tra le vie della sua città. Invece si fa un’idea del mondo sbirciandolo di nascosto da un angusto alloggio segreto sopra una ditta olandese, trascorrendo le ore in silenzio, con le finestre chiuse, senza muoversi troppo per paura di venire scoperta e arrestata perché essere ebrea è una terribile colpa.

Quando ci sentiamo tristi per le restrizioni legate alla pandemia, magari costretti a rispettare regole che non ci piacciono, infastiditi dal perdurare di una situazione complessa sotto tanti punti di vista, chiusi in casa per alcuni giorni o settimane a causa di lockdown, quarantene o isolamenti legati alla circolazione del virus, ricordiamoci sempre di una ragazzina di nome Anne, che, anche di fronte alla inconcepibile prospettiva di finire in un campo di sterminio, riesce a mantenere vive dentro sé la fiducia, la forza e l’umanità. Abbiamo molto da imparare da Anne Frank. Moltissimo.

E prima di usare polemicamente i simboli dell’Olocausto in relazione alla gestione della pandemia da parte dei governi pensiamoci molto, moltissimo. Ci renderemo conto non solo di essere inopportuni, ma decisamente offensivi e irrispettosi.

“È davvero meraviglioso che io non abbia lasciato perdere tutti i miei ideali perché sembrano assurdi e impossibili da realizzare. Eppure me li tengo stretti perché, malgrado tutto, credo ancora che la gente sia veramente buona di cuore. Semplicemente non posso fondare le mie speranze sulla confusione, sulla miseria e sulla morte. Vedo il mondo che si trasforma gradualmente in una terra inospitale; sento avvicinarsi il tuono che distruggerà anche noi; posso percepire le sofferenze di milioni di persone; ma, se guardo il cielo lassù, penso che tutto tornerà al suo posto, che anche questa crudeltà avrà fine e che ritorneranno la pace e la tranquillità”.

“La ricchezza, la bellezza, tutto si può perdere, ma la gioia che hai nel cuore può essere soltanto offuscata: per tutta la vita tornerà a renderti felice. Prova, una volta che ti senti solo e infelice o di cattivo umore, a guardare fuori quando il tempo è così bello. Non le case o i tetti, ma il cielo. Finché potrai guardare il cielo senza timori, saprai di essere puro dentro e che tornerai ad essere felice”.

La Scheda

“Diario” di Anne Frank, Einaudi, 2014, pp.388.