Il libro: “Come vento cucito alla terra” di Ilaria Tuti. La storia delle Lady Doctors

La Recensione

“Le mie mani non tremano mai. Sono una chirurga, ma alle donne non è consentito operare. Men che meno a me: madre ma non moglie, sono di origine italiana e pago anche il prezzo dell’indecisione della mia terra natia in questa guerra che già miete vite su vite”.

A parlare è la dottoressa Caterina Hill, detta Cate, protagonista del romanzo, che può esercitare la sua professione solo nei bassifondi di Londra perché le donne medico all’inizio del Novecento erano vittime di pregiudizio.

Tuttavia un giorno riceve una incredibile proposta da parte dell’anestesista Flora Murrey e della chirurga Louisa Garret Anderson, le quali sono intenzionate a battersi per aprire un ospedale gestito da sole donne in Francia, allo scopo di curare i soldati feriti al fronte.

Il romanzo è ambientato infatti durante la prima guerra mondiale e racconta la storia vera delle Lady Doctors, le prime donne chirurgo, che devono farsi strada tra l’ostilità del mondo della scienza di allora, governato da soli uomini, e tra quella dei soldati feriti, che faticano ad affidarsi alle mani di una donna per essere operati e ricuciti.

Il romanzo di Ilaria Tuti non è solo legato al mondo della medicina di allora, ma ci trasmette una fotografia spietata della vita di trincea e di cosa ne era dei soldati dopo essere stati colpiti, dopo aver perso un arto o la ragione, incapaci di ritrovare un motivo per continuare a vivere, senza farsi distruggere dai ricordi, da ogni attimo di dolore e follia vissuto in prima linea, tra spari, bombe e morti atroci di compagni ed amici.

L’ospedale che le donne chirurgo ottengono e fanno funzionare, infatti, non serve solo a ricucire le ferite fisiche dei soldati che vi arrivano, ma anche a sanare i dolori dell’animo, trovando speranza, amore e voglia di riscatto.

L’amore è sutura.

Sutura, non benda, sutura – non scudo

(Oh, non chiedere difesa!)

Sutura, con cui il vento è cucito alla terra,

come io a te sono cucita.

(Maria Cvetaeva)

La Scheda

“Come vento cucito alla terra” di Ilaria Tuti, Longanesi, 2022, pp.384.