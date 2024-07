Il karate come via per realizzarsi: Incontriamo il presidente del “Ki Dojo Italia” di Lugagnano

È un afoso pomeriggio estivo e la caligine estiva sbiadisce i contorni del monte Baldo, visibile sul rettilineo che divide la Zai di Festara, a Lugagnano. Nelle vicinanze del centro commerciale, si trova la scuola di karate “Ki Dojo Italia”, presieduta dal Maestro Riccardo Frare (nelle foto di Mario Pachera). Il Maestro è cintura nera 5° DAN e svolge la professione di insegnante di karate, disciplina che pratica da quasi quarant’anni.

Una salda stretta di mano e due occhi sorridenti mi accolgono nel suo “dojo”, dove ogni anno si allenano schiere di giovani ragazzi e ragazze e adulti che vogliono perfezionare la tecnica. A dispetto del caldo e del brusio esterno, all’interno del locale si entra come in una bolla: le pareti bianche, la mobilia essenziale, alcune piante a descrivere angoli in ombra. Ci accomodiamo rispettivamente su due divanetti, strategicamente posti all’entrata dove circola e si respira una piacevole brezza.

Grazie intanto per la disponibilità. Finché parcheggiavo notavo la curiosa collocazione del vostro “dojo”, prossimo alle attività industriali e commerciali qui della zona. Un luogo come questo, in cui la realizzazione personale necessita chiaramente anche di un dialogo introspettivo, rappresenta un’interessante contrapposizione considerato il clangore del formicaio odierno. È stata casuale la scelta o è voluta?

È arrivata spontanea. Ma è una contrapposizione ricorrente: a Tokyo, ad esempio – dove spesso mi reco per i miei viaggi di formazione – ci sono questi altissimi grattacieli e poi girato l’angolo si può trovare un tempio buddista dove, sembra impossibile, il suono della strada non arriva. Anche qui dove ci troviamo ora la vita caotica in un certo senso rimane fuori, come se fossimo in un tempio.

Leggevo che il “dojo” ha infatti una precisa struttura. Qual è?

Sì, la struttura del “dojo” ha un preciso orientamento energetico e ritualistico, in quanto ad esempio la parte a nord che rappresenta la saggezza è riservata al sensei [insegnante, ndr] titolare del “dojo”, mentre la parte a sud è riservata all’apprendimento.

Siamo entrati subito in medias res. Faccio un passo indietro per dare un contesto ai nostri lettori. Lei pratica quest’arte marziale dal 1985. Come e dove nasce storicamente il karate e come si è avvicinato alla disciplina?

Il karate è nato ad Okinawa, un’isola a sud del Giappone, in un contesto culturale autoctono composto prevalentemente da persone semplici, pescatori o coltivatori di riso ad esempio. Nasce sia come reazione di difesa in quanto l’isola era sempre soggetta a frequenti invasioni, sia come disciplina per potersi connettere maggiormente a una dimensione spirituale. Nato quindi in contesto culturale a sé stante, è stato successivamente codificato a Tokyo ed esportato poi in tutto il mondo.

Mi sono avvicinato a tale disciplina ormai quasi quarant’anni fa: all’epoca ero esile di struttura e con un atteggiamento introverso che mi portava talvolta a subire le situazioni. Attraverso il karate ho imparato a fortificarmi trovando subito un mio personale spazio, inteso sia come valvola di sfogo ma soprattutto come realizzazione personale; una dimensione introspettiva che mi ha permesso di fortificarmi sia fuori che dentro.

In molte parole è presente il suffisso “Do” – ad esempio Judo, Kendō, Aikidō – dove “Do” è un termine che indica un cammino di crescita personale, autocontrollo e rispetto. Nel “dojo” si svolge la pratica delle arti marziali ma, immagino, non sia solo un luogo ma anche una forma mentis. Qual è quindi la via per realizzare questo cammino?

Le varie mosse di karate non sono fini a se stesse, la sinergia che si crea attraverso i kata (una serie di movimenti codificati che rappresentano varie tecniche di combattimento, ndr) combinati con la respirazione, innesca un lavoro corporeo in cui la concentrazione mentale porta inevitabilmente anche ad un lavoro su di sé e sul proprio cammino, purché sia ben orientato. Non è detto che facendo karate si diventi una persona migliore: ci deve essere un buon maestro che non ti porti all’esaltazione ma che invece ti guidi verso la tua pace interiore. Così come nella nostra cultura si parla della “retta via”, anche nel “dojo” il cammino di crescita personale si esercita seguendo la strada maestra di tutte quelle norme morali ed etiche che concorrono a raggiungere l’equilibrio interiore, a fortificarsi, a riconoscersi e ad essere persone migliori.

Immagino che questo cammino sia un percorso ad ostacoli e che, visto da fuori, restituisca un andamento sinusoidale. Si “arriva” ad un certo punto, ovvero c’è una “ricompensa”, o è un concetto troppo occidentale?

È un percorso infinito [ride], la perfezione non la raggiungi mai, ma nella costante ricerca della perfezione, tu ti perfezioni. E il fatto stesso di non raggiungerla di per sé è perfetto, perfetto nella sua imperfezione. È la qualità con la quale percorri il cammino, è nel “come” lo fai.

La filosofia che sta dietro a tutto questo penso non sia sostanzialmente mai cambiata; sono cambiate invece le generazioni dei ragazzi e ragazze e, ad esempio, questa “Generazione Z” è la prima completamente cresciuta in un mondo digitale. Come si riesce ad essere efficaci nel trasmettere una cultura di pazienza e dedizione?

Come detto prima è necessaria la figura del Maestro, una figura carismatica che ti mette in contatto con qualcosa che si ha già dentro. E la scommessa è questa: noi possiamo anche avere tutto quanto, ma è l’essere che fa la differenza, non l’avere. E come si fa a mettersi in contatto con l’essere? Come dicevo prima, attraverso la pratica e, sotto la guida del maestro, attraverso l’ascolto. Viviamo in un mondo dove il ritmo è talmente veloce che non solo si fatica ad ascoltare il prossimo, ma si ha pure difficoltà nell’ascoltare sé stessi in quanto il tempo che dedichiamo per interiorizzare le informazioni non è sufficiente. In questo luogo invece si lascia tutto fuori e si trova uno spazio di interiorizzazione della giornata e di meditazione del momento, e questo alla lunga fa la differenza.

Come vede questa generazione?

Il messaggio educativo e di centratura che diamo è chiaro e la nostra speranza è quella che i ragazzi abbiano una chance in più per non farsi prendere dal vortice. Insegno karate da 30 anni e con vari allievi che sono passati sono rimasto in contatto; ogni tanto qualcuno ritorna, ognuno ha fatto il proprio percorso, ma noto in ogni caso un quid in più non tanto in termini di produttività ma di sensibilità critica a come guardano le cose.

Ho avuto la possibilità di assistere alla prova che svolgete alla fine di ogni corso, dove testate la promozione per la successiva cintura. Mi aveva colpito una frase rivolta al pubblico durante la presentazione, dove spiegava che si inizia a fare karate dopo la cintura nera, il che sembra un paradosso. Lì ci ho visto una metafora della vita, dove nel momento in cui pensi di sapere tutto, è spesso il momento in cui la vita invece ti mette alla prova. Cosa intendeva?

È come scalare una montagna pensando che l’obiettivo sia arrivare in cima e che ci sia solo quello. Una volta giunti in vetta, scopri che il paesaggio si è nettamente allargato e che più andavi in su più ti si apriva lo scenario. Ecco, quindi, che la vetta rappresenta il vero punto di partenza, la presa di consapevolezza: prima, quando eri sotto, non vedevi lo scenario, arrivi in vetta e scopri che ce ne sono altre oltre il panorama. È come la differenza tra un adolescente e un adulto: all’inizio pensi di sapere tutto e di spaccare il mondo, mentre quando invece cominci a relazionarti con il mistero, con il fatto che non puoi comprendere tutto, ed accetti tale responsabilità ecco allora che diventi un adulto. Questo è il cammino, questo è il “Do”.

Concludo con un’ultima domanda. Si è citata più volte la figura del Maestro. Allargo un attimo l’inquadratura e le chiedo: ognuno di noi ha bisogno di un maestro? Ma, soprattutto, lo si riesce sempre a trovare?

Alla fine [sorride] il Vero maestro è in te. È quella che noi in Occidente chiamiamo la voce della coscienza. Spesso non siamo nelle condizioni di saperla cogliere o ascoltare, questa voce. Ecco che allora sì, occorre un maestro esterno rispetto a te, per due ordini di motivi. Primo perché, per ogni disciplina che vuoi praticare, ti serve una guida tecnica che sappia insegnarti i corretti movimenti, sia che tu voglia imparare a suonare il violino, a fare yoga, o quello che vuoi. Secondo, tale guida deve instaurarsi anche sul piano personale. Viviamo dentro un meccanismo che ci distrae e ci soverchia la mente con mille pensieri e i momenti nei quali è possibile fare un reset interiore rimangono pochi. Nel nostro caso, ad esempio, lo spazio “dojo”, gli insegnanti e gli insegnamenti creano assieme un’alchimia che è fondamentale per la persona che desidera ricercare se stessa, purché naturalmente sia disposta ad affidarsi. La domanda è: io chi sono? Questo senso di esistenza ha il giusto spazio, ha il giusto nutrimento, ha il giusto piacere della vita? Ecco, quindi, che il maestro ti fa da specchio e ti riporta quindi a te stesso.

Mi congedo da Riccardo e ritorno verso l’auto, abbrustolita nel frattempo dal sole. Nel tragitto verso casa riconosco ancora nello specchietto retrovisore la sagoma del monte Baldo e ripenso inevitabilmente al discorso delle vette di pochi minuti prima. Poi sorrido, ricordando giusto una frase che un mio amico citava a proposito di una sua recente lettura: “Non si può restare sempre sulle vette, bisogna ridiscendere… A che pro allora? Ecco: l’alto conosce il basso, il basso non conosce l’alto”.