Il Gruppo Primavera di Lugagnano ha incontrato il suo fondatore, don Bruno Zuccari

Per il Gruppo Primavera di Lugagnano, associazione di volontari che da più di trent’anni fornisce un servizio preziosissimo alle persone con disabilità del nostro territorio e alle loro famiglie, il 2021 si è concluso in modo speciale.

Domenica 12 dicembre è stato organizzato un momento di festa con un ospite molto gradito: don Bruno Zuccari, che, quando fu curato a Lugagnano tra il 1987 e il 1992, fondò il gruppo. Precisamente era il maggio del 1989 quando in parrocchia iniziarono i primi incontri a cadenza mensile e che continuano ancora oggi.

A dicembre don Bruno ha celebrato la messa e poi tutto il Gruppo Primavera si è spostato presso l’agriturismo “Nido del Gelso” a Verona per un pranzo natalizio. Al momento conviviale ha preso parte anche Annamaria Righetto, assistente sociale del Comune di Sona: tutti hanno voluto ringraziare calorosamente Annamaria per il suo prezioso lavoro e le hanno fatto gli auguri per il recente pensionamento.

Compatibilmente con le restrizioni determinate dalla quarta ondata della pandemia, nel 2022 i volontari continueranno ad organizzare gli incontri dell’associazione, sperando siano numerosi, sempre all’insegna dell’integrazione e dell’inclusione.