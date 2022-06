Il gruppo Parco Conti di Lugagnano cerca volontari: tre iniziative a beneficio della cittadinanza

“La felicità non nasce dalla ricchezza né dal potere, ma dal piacere di donare”. Bastano queste semplici, ma incisive parole di Fabrizio De Andrè per riassumere l’iniziativa del Comitato Parco Franco Conti, alla ricerca di figure di volontariato che possano donare e condividere il proprio tempo, le proprie competenze e le proprie passioni a beneficio della cittadinanza.

In particolare, si ricercano volontari che si occupino della manutenzione del verde del parco, dell’animazione per bambini e di corsi di yoga o ginnastica all’aria aperta presso il Parco Franco Conti in Via Cristoforo Colombo a Lugagnano.

Nel dettaglio le attività per chi ha il pollice verde consistono nello sfalcio dell’erba, nella potatura di siepi e in piccoli lavori di manutenzione del parco assieme ad altri volontari dell’associazione. Le attività saranno concordate per tempo e i lavori di manutenzione suddivisi in turni diurni o pomeridiani. È richiesta disponibilità feriale e, se possibile, anche qualche sabato mattina.

La realizzazione, invece, di laboratori didattici, giochi, spettacoli e iniziative per i bambini ha lo scopo di creare non solo momenti di divertimento per sfuggire alla frenetica vita quotidiana, ma anche veri e propri spazi di apprendimento e creatività. Generalmente le iniziative si svolgono nel periodo estivo nelle fasce orarie pomeridiane in cui il parco è maggiormente frequentato dai bambini residenti (indicativamente dalle 16 alle 20).

Per chi ama lo sport, come yoga o ginnastica dolce, l’occasione è di sperimentarsi nell’insegnamento all’aria aperta, organizzando un piccolo programma di 5-6 incontri serali nei mesi di giugno, luglio e settembre 2022 rivolto ai residenti di Lugagnano e non di tutte le età.

Il parco Franco Conti

Per ciascuna delle tre tipologie di volontariato non sono richieste particolari certificazioni specifiche, ma una buona propensione a mettersi in gioco, alla collaborazione e alla predisposizione alla coltivazione delle relazioni umane.

Per ciascuna di queste iniziative è possibile proporsi entro oggi, domenica 19 giugno 2022, contattando l’associazione tramite mail (parcofrancoconti@gmail.com) o telefono (3472303103). Il Comitato specifica che potranno essere prese in considerazione anche candidature inviate dopo la data di scadenza qualora ve ne fosse necessità.

Per maggiori dettagli vi invitiamo a scaricare i relativi volantini:

Hai il pollice verde? Vieni a scoprirlo

Fai sorridere i bambini? Vieni a farlo insieme a noi

Vorresti insegnare yoga o ginnastica? Noi ne abbiamo bisogno.

Nella foto di Mario Pachera il presidente del Gruppo parco Conti Bruno Stevanoni.