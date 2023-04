Il Gruppo Alpini Basson organizza domenica il primo Trofeo Pietro Olivieri, gara di marcia alpina di regolarità

La marcia alpina di regolarità è una disciplina sportiva amatoriale che ha origine dalle esercitazioni di marcia alle quali erano dediti gli allievi ufficiali e sottufficiali della Scuola Militare del Corpo Alpini già nella fine del ventennio del secolo scorso.

La sua particolare caratteristica è quella del rispetto dei tempi prestabiliti in un percorso in zona montano alpina, ogni cammino è attentamente preparato dalle associazioni organizzatrici che oltre a trovare il percorso di gara più adatto, sistemarlo e segnalarlo, dividono la camminata in vari settori ed ognuno di questi va attraversato rispettando una certa media oraria assegnata alla partenza, tenendo velocità che possono variare da un minimo di 2,5 km/h ad un massimo di 7 km/h.

Si cammina ascoltando il ritmo del proprio passo lungo tragitti con dislivelli compresi tra 600 e 1200 metri e che variano in lunghezza a seconda delle categorie e delle specialità, al momento del “via” viene consegnata a ciascun concorrente una “tabellina” con l’indicazione dell’orario di partenza e delle medie orarie che dovrà mantenere nei singoli settori, vince il marciatore che si avvicinerà di più al tempo teorico, sconosciuto alla partenza di ogni settore, . Ad ogni secondo di anticipo o ritardo viene assegnato un punto di penalità, naturalmente vince chi accumula meno penalità.

Un concorrente può camminare mantenendo la media oraria assegnata grazie ad un allenamento celebrale, ossia la capacità di saper mantenere la giusta lunghezza del proprio passo su qualsiasi tipo di terreno, valutando quando e per quanto tempo modificarla a seconda delle asperità incontrate.

Ogni marciatore deve costruirsi in fase di allenamento una personale tabellina basata sulla lunghezza del passo che normalmente riesce a distendere su un terreno normale, indicando il numero di passi da compiere ogni minuto per mantenere poi le diverse medie orarie.

La sua regolamentazione come pratica sportiva fu adottata dalla FIE (Federazione Italiana Escursionismo) dai primi anni ’50, ci sono due classificazioni per le gare organizzate dalle associazioni affiliate alla FIE, gare di campionato nazionale, regionale e gare non agonistiche per l’attività di base.

Domenica 23 aprile, il Gruppo Alpini Basson, organizza il 1° Trofeo Pietro Olivieri, la sfida è la terza prova del Campionato Regionale Veneto FIE individuale ed è il primo Trofeo Sezionale “Pietro Olivieri”, è prevista anche una gara promozionale individuale e a coppie.

Il punto di ritrovo è Corte Vittoria in via Valle Molini 20 a Custoza di Sommacampagna alle ore 7.30, le iscrizioni vanno obbligatoriamente effettuate entro venerdì 21 aprile alle ore 12, sabato verrà pubblicato l’ordine di partenza e domenica verso le 8.30 al via le gare.

Al termine delle gare, previsto per le ore 11 circa, ci saranno le premiazioni e successivamente, per chi ha prenotato e fino ad esaurimento posti, il pranzo presso Corte Vittoria.

Le iscrizioni possono essere effettuate mandando una mail all’indirizzo gruppoalpinibassonverona@gmail.com, collegandosi al sito www.marciaregolarita.it o via whatsapp al numero 3404723529.

L’organizzazione ci tiene a precisare che sono consigliate scarpe o scarponcini adatti al percorso di strade sterrate, è consentito solo l’uso della tabella individuale dei passi, contapassi e cronometro con rivelazione dei tempi parziali, è assolutamente vietato l’uso di qualsiasi strumento per il controllo delle distanze da camminare e per finire una precisazione, gli atleti Alpini marceranno con lo zaino e dovranno obbligatoriamente indossare il capello alpino.