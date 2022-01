Il Giorno della Memoria e quando a Sona nel 1847 gli ebrei dovevano giurare alla presenza di un rabbino

Anno dopo anno il “Giorno della Memoria”, designato dalla risoluzione 60/7 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del primo novembre 2005 e che si celebra oggi 27 gennaio, ci invita a dedicare all’argomento delle persecuzioni degli ebrei, e di ogni altra etnia minoritaria, un momento di riflessione.

E’ un doveroso tributo ad un popolo che nei secoli ha subito angherie di ogni tipo in molte aree del mondo, fino al massimo dell’orrore con l’Olocausto del periodo della dittatura nazista in Germania e di quella fascista in Italia nel secolo scorso.

Pare che l’inspiegabile odio verso quel popolo non trovi tregua, dovendo registrare ancora, troppo spesso tuttora, atti violenti contro singoli di origine ebraica, devastazioni di loro cimiteri e sfregi di loro simboli

Gli storici scrivono ormai da decenni degli ebrei, quasi sempre per raccontare di atti a loro danno, non solo da parte di singoli o gruppi ideologicamente schierati, ma anche da Governi democratici che, pur non intraprendendo iniziative vessatorie nei loro confronti, di fatto marginalizzano le loro vite, un tempo in ghetti fisici, oggi in ghetti sociali.

Nel corso della ricerca che il gruppo degli storici del Baco sta completando per il periodo del Lombardo Veneto a Sona, abbiamo trovato dei documenti datati 1847 che informavano su una procedura di controllo che riguardava proprio gli ebrei.

Il Regno Lombardo Veneto, così come l’Impero Austro- Ungarico dal quale dipendeva, era molto oppressivo nei confronti di chi operava per ottenere l’indipendenza, ma rispettoso verso i diritti fondamentali. La notizia che riportiamo sugli ebrei non ha nulla quindi di vessatorio nel loro confronto, ma conferma che erano considerati anche in quell’ambito e in quel periodo storico un’etnia da tenere sempre sotto controllo.

Una notificazione in data 4 gennaio 1847 del governatore del Veneto, Luigi Conte Palffy, rendeva esecutiva la nuova procedura approvata dal governo centrale, in data 18 agosto 1846, che abrogava le disposizioni in vigore, relativamente all’assunzione di giuramenti degli ebrei in oggetti di giurisdizione civile, criminale o politica.

Le norme in particolare riguardavano l’eventuale spergiuro. Per questa ragione in occasione dei giuramenti di israeliti doveva presenziare un rabbino per garantire che l’atto rispondesse ai principi della loro religione e che l’interessato fosse cosciente che lo spergiuro offendeva Dio.

Le istruzioni contenevano moduli fac – simile per i testimoni in causa civile, per affari del processo criminale, per i periti di parte – e l’atto doveva essere chiuso con seguente formula: “Così Iddio, l’Onnipotente signore degli Eserciti, Adonay, Elohe, Zebaoth, il cui nome ineffabile sia santificato, mi assista in tutti i miei affari, in tutti i miei bisogni. Amen! Amen!”

Ai giovani europei soprattutto, che in buona parte sanno essere generosi, spetta di attivarsi perché nelle loro società la tolleranza abbia il sopravvento su settarismi religioni ed etnici.

Qui sotto, una notificazione del 10 aprile 1846 dello stesso governatore del Veneto, Luigi Conte Palffy, che si esprime sul valore legale delle firme effettuate con caratteri ebraici.