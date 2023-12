“Il giornalismo come incontro”. Tradizionale cena di Natale per la redazione de Il Baco da Seta

“Una parola riassume e definisce il giornalismo. La parola è incontro. Il lavoro del giornalista è sempre un incontro: con la realtà che irrompe in redazione, con i fatti che accadono, con le persone coinvolte negli avvenimenti, con uomini e donne che diventano personaggi per un giorno o per una vita, con le idee dei singoli o dei gruppi, con il dolore innocente e con la brutalità, con le ideologie e con la fede, con la passione dell’amore e con la gioia di un campionato vinto. Questo è un momento storico straordinario per fare giornalismo proprio perché mai come oggi, quando chiunque può fare informazione attraverso uno smartphone e i social, vi è la necessità invece che qualcuno segua le notizie in maniera professionale, verificando le fonti, accertando i fatti, comunicando secondo regole deontologiche che tutelino i lettori”. Con queste parole il direttore del Baco Mario Salvetti ed il vicedirettore Federica Valbusa hanno introdotto la tradizionale cena di Natale della redazione (nella foto di Mario Pachera).

Nell’accogliente e splendidamente natalizia cornice dell’agriturismo El Bacan di Palazzolo, la cena di redazione del 15 dicembre si è confermata un momento importante per i 54 volontari che ogni giorno, da 23 anni, assicurano cronaca, informazione, cultura, dibattito, approfondimento al nostro territorio. E che sanno essere prima che una redazione un gruppo affiatato che tiene assieme donne e uomini, dai diciotto agli ottantatre anni, uniti da una grande passione per il territorio e per la comunità che lo abita.

Come da tradizione, ospite della cena di Natale è stato il sindaco di Sona Gianfranco Dalla Valentina che ha spiegato che “come per chi fa giornalismo, anche per gli amministratori locali l’incontro con i cittadini, con la comunità, sia presupposto fondamentale per intercettarne e bisogni e poter rispondere al meglio alle esigenze e alle problematiche del territorio”.

Il 2023 è stato un anno importante per il Baco, con ben 1.035 articoli già pubblicati sul nostro portale, che hanno popolato i nostri canali social Facebook, Instagram, X, YouTube, Telegram e WhatsApp; quattro edizioni cartacee della nostra rivista; numerosi podcast dedicati alla storia di Sona, alle interviste sul territorio, alla cultura e alla musica e servizi video dei piccoli e grandi eventi che si sono succeduti lungo l’anno.

Particolarmente impegnativo è stato il racconto della campagna elettorale che ha portato all’elezione del nuovo sindaco di Sona, che Il Baco ha seguito con speciali sia su carta che sul web con interviste, analisi, cronaca, informazione, approfondimento che hanno garantito a tutti i candidati e a tutti gli schieramenti visibilità e possibilità di far conoscere idee e progetti.

Per chiudere, è importante ricordare ancora una volta come il lavoro quotidiano dei volontari della redazione sia sempre e assolutamente gratuito. Un esempio di vera cittadinanza attiva che garantisce un’informazione professionale e di alta qualità. Il prossimo anno presenta grandi sfide per il nostro territorio, il Baco sarà come sempre in prima linea per raccontarvele.

Ascoltate qui sotto gli auguri della redazione del Baco.