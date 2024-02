“Il giornalismo baluardo di democrazia”: Il Baco ha incontrato la primaria di Lugagnano

Un bellissimo incontro di formazione quello che si è tenuto presso la Pellico 2 dell’Istituto Comprensivo di Lugagnano la mattina di lunedì 5 febbraio.

A conclusione di un importante lavoro sul giornalismo che le insegnanti hanno portato avanti nelle scorse settimane con le classi quinte B e C della primaria, i giovani giornalisti si sono confrontati con il vicedirettore del Baco Federica Valbusa e la reporter Francesca Tenerelli sul linguaggio ed il ruolo dei giornali. Presente all’incontro anche il direttore del Baco Mario Salvetti.

Nel corso dell’incontro si è parlato di come si scrive un’intervista, di cos’è un editoriale, di come affrontare un pezzo di cronaca. Anche attraverso supporti multimediali, quali alcuni video tratti dai film di Harry Potter, e tramite un lavoro di ricerca su alcune copie della nostra rivista consegnate a ciascuna bambina e ciascun bambino, sono stati affrontanti in maniera semplice e comprensibile argomenti centrali del giornalismo, quali i doveri dei giornalisti, l’importanza di un’informazione etica, la piaga delle fake news.

I giovani giornalisti si sono dimostrati ricettivi, attenti, estremamente propositivi. Merito delle loro insegnanti che hanno saputo seminare con cura, creando una consapevolezza e conoscenza che è emersa evidente durante l’incontro.

Al termine dell’incontro il saluto della dirigente professoressa Miriam Avila ha suggellato questo importante momento formativo, pedagogico e culturale. Un incontro che apre le porte ad una collaborazione stabile tra Il Baco e la scuola di Lugagnano, che porterà – oltre alla divulgazione tramite i nostri canali delle iniziative che vengono organizzate e portate avanti dall’istituto comprensivo – anche alla creazione sul prossimo numero della nostra rivista di uno spazio dove verranno ospitati alcuni contributi originali dei giovani studenti.