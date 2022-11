Il Giardino e VorreiPotertiRaggiungere: A Lugagnano una serata di musica per aiutare i malati di SLA a comunicare

Vi avevamo parlato, qualche tempo fa, di un progetto di solidarietà a favore di persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica, nota ai più come SLA. Il tutto nasce attorno alla storia di Giorgio Ledro, della sua malattia e della sua famiglia e della loro immensa forza nell’affrontare questa grave malattia neurodegenerativa.

Giorgio comunica con il mondo attraverso uno speciale computer a visione ottica. Con il movimento dei suoi occhi, non potendo utilizzare le mani a causa della malattia che l’ha colpito, Giorgio “naviga” sul PC e su internet mandando messaggi ed email e tendendosi costantemente informato su fatti di cronaca ed argomenti di suo interesse.

Il computer in suo possesso quindi è per lui uno strumento essenziale. Tempo fa si è rotto e, grazie alla solidarietà di tante persone, è stato possibile acquistarne un nuovo. Sull’onda di quel risultato è nata l’idea di aprire una raccolta fondi per dare la possibilità anche ad altre persone come Giorgio di poter disporre di uno strumento di comunicazione così importante. Giorgio ha accettato di esserne sia il testimonial che il promotore.

Ne è nato un progetto denominato VorreiPotertiRaggiungere, volendo dare proprio il senso della finalità di questa raccolta: l’adozione di un dispositivo per una persona disabile che gli permetta di sentirsi collegato al mondo e che gli permetta anche di raggiungere altre persone. Il progetto comunica risultati e iniziative attraverso la pagina Facebook omonima.

È stata aperta una raccolta fondi sulla piattaforma di crowdfunding Gofoundme che sta ottenendo buoni risultati. L’iniziativa è stata chiamata proprio con il nome del progetto, quindi Vorrei Poterti Raggiungere. Ma non ci si ferma qui.

Domenica 4 dicembre presso il Club il Giardino di Lugagnano e grazie alla sensibilità del titolare Giamprimo Zorzan, si tiene una serata di intrattenimento musicale il cui ricavato verrà destinato al progetto di Giorgio. Il Club non è nuovo a queste iniziative avendo promosso, in anni passati, raccolte fondi a favore sia del SOS Sona sia di Fonte del Campo colpito dal terremoto in centro Italia del 2016.

A intrattenere gli ospiti sarà il gruppo L’Ultima Stella che fa, del repertorio di Lucio Dalla, un viaggio musicale nel mondo del grande cantautore italiano e delle sue meravigliose canzoni. L’inizio dello spettacolo sarà alle ore 20 e introdurrà la serata il nostro Giovanni Signorato, un talento musicale cristallino di Lugagnano.

Agli ospiti sarà offerto un buffet. Viene fissato un contributo minimo a persona di 10 euro e tutto il ricavato, al netto delle spese vive, verrà devoluto a VorreiPotertiRaggiungere.

E’ gradita la prenotazione che è possibile effettuare alla mail del Club ilgiardino.musicclub@gmail.com, oppure telefonando o scrivendo a Giamprimo al numero 3485358957 o a Alfredo al numero 3489010233.

Il poter esercitare senza limiti la propria libertà di espressione tramite i gesti, la voce, i movimenti, gli strumenti di comunicazione accessibili a tutti è un privilegio che la vita concede alla maggior parte di noi. Proviamo ad immaginare, per un solo istante, cosa sarebbe la nostra vita senza queste possibilità. Difficile anche solo pensarlo.