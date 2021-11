Il futuro dell’entroterra gardesano: premiati i progetti del concorso internazionale per studenti e giovani architetti

È arrivato alla sua conclusione, con la premiazione di sei gruppi vincitori e sei menzioni speciali, il concorso internazionale di idee per studenti nel campo della progettazione architettonica e paesaggistica che ha avuto come protagonisti i Comuni di Sona, Sommacampagna, Castelnuovo del Garda e Valeggio sul Mincio.

Coordinato dal Politecnico di Milano Polo Territoriale di Mantova e inserita nel contesto delle attività del Distretto Urbano del Commercio di Valeggio sul Mincio e del Distretto Territoriale del Commercio di Sona, Sommacampagna e Castelnuovo del Garda, il concorso ha coinvolto 66 studenti provenienti da 8 paesi (Italia, Francia, Portogallo, Brasile, Cina, Colombia, India e Vietnam), iscritti a 13 Istituti Universitari nel mondo, che hanno elaborato 54 progetti sui 4 territori delle nostre colline moreniche, valutati da 2 Giurie Internazionali composte da architetti e docenti di 7 Paesi.

Per il Comune di Sona le idee progettuali dovevano vertere sulla futura piazza del capoluogo, in modo da restituirle il ruolo di cuore pulsante della comunità, e sui giardini della torre scaligera campanaria di Palazzolo

Le premiazioni delle migliori progettualità, ieri sera nel contesto di Villa Sigurtà a Valeggio sul Mincio, sono state introdotte da Federico Bucci, Prorettore del Polo territoriale di Mantova del Politecnico di Milano: “Credere nelle Università significa avere fiducia nel futuro e nelle nuove generazioni. Con questa iniziativa si compie la grande alleanza tra le amministrazioni del territorio e università che nel territorio si impegnano per intrecciare l’attività didattica e l’attività di ricerca.”

Febbrile l’attesa in sala per la consegna degli attestati agli studenti vincitori presenti in sala e collegati da remoto da Stati Uniti, Spagna, Brasile, Taiwan.

Si inizia con l’attribuzione di sei menzioni speciali, tra le quali segnaliamo quella al gruppo del Politecnico di Milano composto da Xueyan Guo, Chuyu Zhou, Jazheng Li, Liu PeiFan, Zhang Na per l’”attenzione al tema della qualità ambientale”, in particolare per il progetto di Sona, espressione di una sensibilità in divenire, che si auspica trovi negli autori dei progetti futuri importanti sviluppi.

Ma veniamo ai premiati. Il terzo premio urban design category è andato all’Universidade de Sào Paulo do Brazil, con gli studenti Ingridth Hopp, Fabiana Olivieira Palmeira, Yasmin Migliati, Maiara Bondeira Macedo e Jaqueline Rugai Lopes. Il terzo premio landscape design category è andato al Politecnico di Milano – polo di Mantova, con la studentessa Martina Magni, il secondo premio urban design category è andato all’università Federico II Napoli, con gli studenti Giuseppe Sorrentino, Giacomo Viscovo, Lorenzo Palladino e Marco Gisonni, che in particolare nella proposta per Sona, presenta una soluzione in contrasto con il contesto, evidente nella facciata dell’edificio comunale. Il secondo premio landscape design category è andato al Politecnico di Milano, con gli studenti Alejandro Suarez, Valeria Salcone, Camilo Rodriguez e Prachi Rawat.

Il primo premio urban design category è andato ancora al Politecnico di Milano – Polo di Mantova, con gli studenti Martina Gatti, Irene Sandri, Giacomo Dal Bem e Raffaele Dongili. La loro proposta si fonda su un principio concettuale chiaro – il brolo, l’urban hortus generatore tipologico di ciascuna soluzione progettuale – che si traduce in un design semplice ed efficace degli spazi e affronta tutti i punti del Bando con sensibilità e soluzioni spiritose. L’intervento è minimo e rispettoso del carattere di ogni sito, senza produrre lacerazioni con l’ambiente circostante.

Il primo premio landscape design category è andato al Politecnico di Milano, con gli studenti Xueyan Guo, Chuyu Zhou, Jazheng Li, Liu PeiFan e Zhang Na. La loro proposta progettuale riceve anche una menzione speciale per la particolare attenzione al tema della qualità ambientale e per un approccio progettuale attento ai temi della tutela delle risorse e della sostenibilità.

A margine delle premiazioni abbiamo raccolto i commenti dei sindaci dei comuni coinvolti dal progetto.

Il sindaco di Valeggio sul Mincio, Alessandro Gardoni, sottolinea che “il concorso è stato una grande vetrina per un territorio dinamico e importante come l’entroterra gardesano e le colline moreniche. Il potenziale di sviluppo del nostro territorio passa per la capacità di adattare e rigenerare gli spazi pubblici, migliorandoli al fine di rafforzare la nostra vocazione turistica e di offrire le migliori condizioni possibili di accessibilità, di bellezza e di funzionalità che consentano anche il consolidamento e l’insediamento di negozi, bar, ristoranti e strutture ricettive”.

Il sindaco di Castelnuovo del Garda, Giovanni Dal Cero, osserva come “I progetti rappresentano un’occasione per migliorare i territori come i nostri. Oltre 60 studenti di prestigiose università italiane e straniere hanno voluto cimentarsi sul nostro futuro, proiettando le nostre tradizioni nell’epoca moderna. Questo dimostra in maniera chiara che la rigenerazione degli spazi pubblici deve essere considerata negli strumenti di programmazione nazionale e regionale per ogni località”.

“Il concorso – aggiunge Gianluigi Mazzi, sindaco di Sona – ha dimostrato chiaramente come non si possa parlare di rilancio dei nostri centri urbani senza far dialogare la tutela di paesaggio e patrimonio storico-culturale con l’evolversi delle esigenze di una Comunità. Nel caso specifico di Sona, entrambe le richieste di progettualità nascono dalla necessità di dare risposte alle criticità rilevate dall’Amministrazione in due spazi pubblici assolutamente identitari ma penalizzati dall’attuale utilizzo”. Mazzi, che era presente alla premiazione assieme al vicesindaco Elena Catalano, al presidente del consiglio comunale Mattia Leoni e al consigliere comunale Antonella Dal Forno (nella foto sopra), rivolgendosi direttamente agli studenti si è complimentato e li ha invitati a “cercare” il dialogo con gli amministratori, non facile, ma necessario per essere protagonisti di un cambiamento reale dei nostri Paesi.

Per concludere, Fabrizio Bertolaso, sindaco Sommacampagna chiarisce come il concorso sia stato “un esempio chiaro della rilevanza strategica del rapporto tra enti locali ed università. Desideriamo proseguire il lavoro con la sede di Mantova del Politecnico di Milano sia per la sua evidente vocazione internazionale, che per il rilevante servizio che svolge per le giovani e i giovani del nostro territorio, per i quali la sfida da vincere sarà quella di rigenerare un luogo senza perdere l’identità storica e paesaggistica delle colline moreniche, puntando con decisione sul turismo sostenibile”.

Qui sotto le proposte progettuali per la piazza di Sona e per i giardini della Torre Campanaria di Palazzolo.