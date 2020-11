Su queste pagine avevamo avuto modo di recente di parlare dell’effetto del Covid-19 sul futuro delle associazioni con un articolo dal titolo “L’associazionismo sonese sopravviverà alla pandemia?”.

Sicuramente questo periodo non facilita la vita associativa, ma il Forum delle associazioni di Sona non intende stare fermo a guardare. Non potendo proporre incontri in presenza, torna a proporli online come era stato fatto nel maggio scorso. Lo avevamo ricordato in un altro nostro articolo.

Per questo giovedì 26 novembre alle ore 20.45 è stata convocata l’assemblea del Forum delle associazioni di Sona in modalità online.

L’iniziativa nasce dalla volontà dell’Assessore alle associazioni Monia Cimichella e dal Presidente Bruno Stevanoni, ed ha trovato forte sostegno da numerose associazioni determinate a non restare ferme a guardare.

I temi all’ordine del giorno infatti sono particolarmente strategici in quanto fanno riferimento a due temi chiave: il rapporto giovani ed associazioni e la comunicazione delle associazioni nei tempi della digital trasformation.

Il primo punto, rapporto giovani-associazioni, vedrà le associazioni che in questi mesi hanno scelto di aderire al progetto “Let’s Start: Camminare assieme ai giovani…” raccontare la loro esperienza affiancate dalla testimonianza dei giovani che hanno partecipato.

Un’occasione molto interessante per capire dalla voce di coloro che hanno scelto di mettersi in gioco quali opportunità possono nascere quando si riesce a creare sintonia tra generazioni.

Una testimonianza, questa, che potrà anche a fondamento nel prossimo futuro ad una seconda fase nella quale altre realtà potrebbero avere l’occasione di intraprendere un percorso simile.

Il secondo punto, legato al tema di come comunicare per l’associazione nel tempo della comunicazione digitale, sarà l’occasione per proporre un percorso di avvicinamento alla comprensione dei temi chiave ed anche ad una loro applicazione.

Il percorso che sarà presentato vedrà infatti una doppia dimensione: La prima di tipo informativo per un’ampia platea, che consentirà di conoscere più da vicino le dinamiche della comunicazione social, la seconda più approfondita e concreta, per le associazioni che sceglieranno di applicare nella loro realtà un modello di comunicazione più attuale.

Un’opportunità questa che nasce da una sinergia con il progetto TAG che ha fatto emergere capacità e competenze in alcuni giovani del nostro territorio e che potranno essere messe a disposizione delle associazioni grazie anche al sostegno dell’assessorato alle associazioni che crede molto nella necessità strategica di far crescere le associazioni secondo questa prospettiva.

Come si può capire, nel mondo delle associazioni del nostro territorio, l’energia e la progettualità non manca, nonostante le forti limitazioni poste dall’emergenza Covid-19, e per questo giovedì sera si attendono numerosi i rappresentanti delle associazioni che intendono accettare la sfida di tenere lo sguardo alto verso un orizzonte pieno di opportunità.

Per effettuare il collegamento e partecipare all’assemblea del Forum delle Associazioni di Sona è disponibile questo link attivo dalle ore 20.30 di giovedì ed utilizza il sistema Cisco Webex Meeting.

Eventuali necessità di supporto per il collegamento possono essere richieste via mail alla segreteria del forum segreteriaforum@comune.sona.vr.it