Il “filò” nella memoria veneta: Un palcoscenico di attività dall’importante valore aggregativo

“Quando nelle lunghe notti gelate levava il muso alle stelle gettando lunghi ululati nello stile dei lupi, erano i suoi antenati morti e ridotti in polvere, che levavano il muso alle stelle e ululavano nei secoli attraverso di lui”.

Jack London

Il culto degli antenati era tenuto in altissima considerazione dai popoli antichi che, motivati da un forte senso di appartenenza, riconoscevano l’importanza delle proprie radici storico-culturali nella costituzione di una salda identità sociale. Unita da un sistema di consuetudini e di comportamenti morali e civili, quali virtus, pietas e fides, Roma, come esempio di testimonianza storica, si fondava in origine sui valori del Mos maiorum, i “costumi degli antenati”.

Sostanzialmente, l’osservanza e il rispetto per le tradizioni, condiviso da ogni civiltà del passato, è stato l’elemento che ha saputo organizzare e mantenere nel tempo la coesione tra individui dello stesso gruppo. La terminologia latina traditio -onis (derivativo di tradere “consegnare”) si può tradurre come “passaggio di consegna”, quello del bagaglio esperienziale e del complesso di memorie che, tramandati da una generazione all’altra, costituiscono l’albero genealogico di un popolo e determinano il punto di partenza dell’evoluzione successiva.

L’albero genealogico va oltre al risultato di una ricerca storico anagrafica, è il simbolo della vita stessa, la base essenziale per la comprensione delle origini personali, di un gruppo familiare o di un popolo, perciò “dimenticare i propri antenati significa essere un ruscello senza sorgente, un albero senza radici”. Ma qual è il senso di questo antico proverbio cinese? Come il ruscello si estingue all’esaurirsi della fonte che lo alimenta, così l’albero privato delle sue radici muore. Le radici sono la parte vitale delle piante, le prime a nascere dal seme.

Il loro sviluppo si orienta nelle profondità del terreno alla ricerca delle sorgenti sotterranee che garantiscono il nutrimento al germoglio, la futura pianta della quale saranno il sostegno. Nella seconda parte dell’anno, la Natura si orienta verso l’essenziale e l’anima verde della vegetazione lascia cadere le foglie per richiamare la forza vitale al proprio interno, verso le radici.

Anche diverse specie animali si ritirano per svernare. Cercando protezione e calore nelle cavità del terreno, entrano in stato di letargo e rallentando le funzioni vitali conservano l’energia in attesa del disgelo. In modo analogo, il divenire delle stagioni influenzava le attività di sostentamento delle comunità agricole, così come l’organizzazione del gruppo sociale che, disperso dal lavoro nei campi durante l’estate, si riuniva ciclicamente al cedere dell’autunno.

Le società contadine dipendevano dalla terra, perciò al periodo produttivo seguiva il riposo invernale. Dopo San Martino, col ritorno dei braccianti dalle fatiche della “bella stagione”, nella memoria veneta (tra le più ricche di tradizioni popolari, leggende e fiabe, canti e riti agrari) c’era una volta il filò. Il crepuscolo sferzato dalla rigidità del gelo richiamava il contado presso la veglia di stalla, per riscaldarsi assieme alle bestie attorno alla fiamma di una candela (o di una lampada), fino a notte inoltrata.

Le attività di filatura, rammendo, confezione di corredi, manutenzione delle arte, intreccio di ceste e recita di rosari, si alternavano a momenti scherzosi, corteggiamenti, giochi di carte e bevute di graspìa. Il filò era anche un “salotto” dove commentare gli avvenimenti locali, ricevere le visite dei contafòle, di visitatori, viandanti e venditori ambulanti, un palcoscenico di attività composite dall’importante valore aggregativo.

Essere contadini un tempo, significava appartenere a un mondo a sé stante che ruotava attorno a un’economia di sussistenza fondata sulla famiglia e sul lavoro della famiglia. Nato dalla necessità pratica di sfruttare ogni possibile fonte di calore, in un contesto estremamente povero, se non misero, di risorse materiali, il filò rivestiva soprattutto un ruolo centrale nel “passaggio di consegna” di una cultura contenuta nella memoria e tramandata per mezzo della parlata locale. Specchio in cui si rifletteva la visione del mondo contadino, trasmessa dagli anziani nelle diverse forme dell’espressione verbale quali il proverbio, la canta, l’indovinello e la fiaba, un’eco che per secoli ha risuonato di generazione in generazione e che ora è sospesa nell’eternità dell’abbandono.

Rispetto alla storia dei grandi eventi, le tradizioni orali sono destinate a sparire nella stessa nebbia in cui si è immerso il loro passato, indigente, permeato di difficoltà e tribolazione, ricordo di un’esistenza ardua e spesso incerta che si vuole dimenticare. Mondi paralleli di paesi, di contrade isolate tra i monti e di case sparse nella vastità della pianura, luoghi dove la vita, radicata nel terreno delle leggi naturali, scorreva silente attingendo alla sorgente degli avi.

Come in Natura, anche ogni singola vita rientra in un ordine più grande. Scoprire e onorare la propria storia, rinvigorisce il senso di appartenenza sia familiare sia comunitario che, integrato con le esperienze personali, può contribuire allo sviluppo delle generazioni future. Nonostante la vita misera e grama dei campi se ne sia andata e con essa le storie del filò che, giorno dopo giorno, si dissolvono nell’oblio della memoria come fuochi fatui nelle notti d’inverno, gli antenati sono ancora le radici dell’albero, la sòca che, presente o meno nei ricordi, continuerà ad alimentare i rami della sua discendenza nei tempi a venire.

Nell’immagine, il dipinto “Interior of a Farm near Hilversum” di Johannes Bosboom.