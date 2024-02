Il Festival è diventato nuovo: Considerazioni dopo la prima serata del nostro inviato a Sanremo

Un affettuoso saluto dal vostro inviato a Sanremo. Non so se, per abitudine dei tanti servizi già fatti da ieri, mi scatti l’automatismo al “confezionamento della comunicazione”, ma mi rendo conto che in questo momento la preparazione del pezzo che state leggendo (che sto scrivendo a notte fonda dopo la prima serata di inesauribile durata) mi porta a scrivere una vera e propria lettera ai nostri affezionati lettori, piuttosto che la redazione di un articolo.

Questa sorta di “tarantola epistolare”, manco fossi un messaggero a cavallo d’altri tempi, deriva di certo dal fatto che l’emissario di Sanremo deve portarvi un messaggio forte è chiaro. Il Festival è cambiato, è proprio diventato nuovo.

Come già scrivevo, quest’anno cancella definitivamente frasi del tipo “il cantante da Sanremo”, “la canzone scritta per andare a Sanremo”, o “scritta pensando di portarla a Sanremo”. Via, via tutto, si cancella definitivamente dal cestino quasi fosse un file che vuoi eliminare per essere sicuro che non debba più esistere nel tuo pc.

La musica ha cancellato fortunatamente un sacco di stereotipi attaccati alla pelle come fastidiose etichette. Che hanno fatto del male a tanti artisti, inutile girarci intorno. Ieri sera è stato omaggiato con grande delicatezza Toto Cutugno, uno che ha scritto pezzi di storia vera della musica italiana ma che ha raccontato, a chi gli è stato vicino fino alla fine dei suoi giorni, che sarebbe morto con l’amarezza di chi ha cercato di scrivere canzoni facendosi guidare dall’ispirazione, portando a casa invece di essere considerato una penna di antica e banale scrittura. Si perché i preconcetti, nella musica come nella vita, costruiscono mondi che afflitti da banale leggerezza poi diventano cattivi. Vedi tale Domenica Bertè, in arte Mia Martini, giusto per capirci senza mezzi termini.

Scusi messaggero a cavallo, vogliamo parlare di canzonette o vogliamo continuare a fare profondi analisi mentre mille altre testate giornalistiche scrivono del “preservabaci” di Mengoni o della battuta a sorpresa di Amadeus che ha lasciato senza parole un tipetto non facile da addomesticare come Zlatan Ibrahimovic?

Avremo tempo, con i nostri quotidiani scritti e servizi, di parlare dei dettagli più tecnici delle canzoni, anche perchè quest’anno ho avuto la grande soddisfazione di essere stato scelto dalla Rai quale giurato ufficiale del Festival.

Anche perché riassumerlo in poche righe non è facile. Le donne bravissime. Loredana Bertè, Angelina Mango, Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Emma, Annalisa e anche la giovane e bravissima Clara. Abbiamo una platea di signore della canzone mica da poco. Ma vogliamo parlare dei sorprendenti Ricchi e Poveri? Del raffinatissimo Diodato? Della meravigliosa esibizione dei Negramaro? Il tormentone dei Kolors? L’originalità di Ghali o Mahmood?

No ragazzi, mi fermo qui perché non posso fare un pezzo di commento tecnico su tutti i pezzi, davvero notevoli nel loro complesso, a parte il contesto demodé della canzone del trio Il Volo e del duo Renga e Nek, che non trovo funzionale al di fuori del vasto repertorio di ognuno dei due.

Il Festival è diventato nuovo, lasciatemelo riscrivere. Perché quelli di Amadeus, che ha ufficializzato di essere al suo quinto e ultimo Sanremo consecutivo, non sono i “Festival della rinascita” perché Sanremo non era affatto morto. E’ semplicemente, anno dopo anno, migliorato. Le promesse il signor Sebastiani le ha mantenute: musica al centro, sia per i partecipanti sia per gli ospiti. Via le polemiche, il commento ai vestiti o ai comici che ogni anno caratterizzavano le settimane sanremesi. E gli ascolti sono aumentati, e con essi le entrate pubblicitarie di cui abbiamo già detto. Il Festival è diventato nuovo! L’avevo per caso già scritto?

Chiudo con il commento alla prima classifica. Quinto Mahmood, quarto Diodato, terza Annalisa, seconda Angelina, prima Loredana Bertè. Volete sapere come ho votato? Mi spiace, non posso farlo, o meglio, lo farò, ma solo nel pezzo conclusivo del Festival in cui potrò raccontare bene la mia esperienza da giurato ufficiale.