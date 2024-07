“Il Divino Cammino”: Giovedì a Sona una serata di poesia e musica dedicata alla Divina Commedia

Appuntamento di grande fascino quello in programma a Sona giovedì 18 luglio nell’ambito della rassegna estiva organizzata dall’assessorato alla cultura del Comune.

“Il Divino Cammino” è un itinerario poetico musicale in tre tappe da La Divina Commedia di Dante Alighieri, con narrazione di Alessandro Anderloni e la musica del liuto di Mauro Palmas.

La Divina Commedia inizia, finisce e ricomincia subito dopo “nel mezzo del cammin di nostra vita”. Alessandro Anderloni e Mauro Palmas portano a Sona questo progetto di teatro-musica e accompagnano gli spettatori in un percorso fisico, poetico e musicale lungo le tre cantiche del poema, con la dizione di tre canti accompagnata da musiche originali.

La narrazione di Alessandro Anderloni intreccia le notizie e gli aneddoti sulla vita di Dante Alighieri, la fascinazione per la sua Commedia fino alla dizione a memoria dei tre canti, accompagnata dagli interventi musicali di Mauro Palmas con musiche composte per lo spettacolo. Un’esperienza in cui la parola e la musica scandiscono un cammino fisico e spirituale e che restituiscono quello “shock d’intensità poetica” che descrive Thomas Eliot di fronte al più grande poema mai scritto da un uomo. L’evento si tiene a Sona, nel parco di villa Trevisani con inizio alle ore 20.30.