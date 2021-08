Il deputato Vito Comencini nominato commissario della sezione della Lega di Sona

Il deputato leghista Vito Comencini è stato nominato commissario della sezione della Lega di Sona. L’incarico è stato ufficializzato nei giorni scorsi dalla segreteria provinciale del partito guidato da Matteo Salvini, che in Consiglio comunale si trova nelle file della minoranza.

L’obiettivo di Comencini è quello di contribuire alla crescita della sezione. “Sona è un Comune molto importante, perché è situato vicino alla cintura della città ed è allo stesso tempo proiettato verso il Baldo-Garda. Cercherò di portare avanti le istanze di questo territorio anche a Roma, in tutti i frangenti in cui sarà necessario – spiega il nuovo commissario -. Trovo un gruppo molto coeso e operativo, con una buona presenza in Consiglio comunale: lavorerò a stretto contatto con Antonella Tortella, responsabile Lega a livello provinciale per il dipartimento famiglia, con Edgardo Pesce, da anni in Lega, diventato nel tempo un punto di riferimento nel territorio, e con Gaspare Di Stefano, medico di base molto stimato e preparato. Potrò, inoltre, contare sull’importante contributo di Gualtiero Mazzi, già sindaco, persona di grande esperienza che ha lasciato il segno in paese”.

Secondo Comencini, di Bussolengo, classe 1987 e membro della Camera dei Deputati dal 2018, “ci sono tanti giovani che si stanno avvicinando al movimento e che credono nel nostro progetto. C’è la possibilità di crescere molto sul territorio, in vista anche delle prossime sfide elettorali. Il gruppo di partenza ha un nucleo importante, da cui partiamo. Lo testimoniamo le tantissime firme raccolte in queste ultime settimane, nelle diverse località, a favore del referendum sulla giustizia. La strada è quella giusta. Sarò a disposizione per portare il mio supporto alla sezione e per essere sempre disponibile per un confronto sulle scelte strategiche che riguarderanno il futuro del paese”.