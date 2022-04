“Il Covid non ha fermato i nostri progetti, che anzi stanno crescendo”. Elena Cordioli, presidente della cooperativa sociale L’Infanzia

La cooperativa sociale L’Infanzia, con sede a Lugagnano, opera sul nostro territorio da 34 anni nel campo educativo e offre servizi di supporto e cura affiancando le famiglie nell’educazione dei bambini.

Vogliamo far conoscere meglio questa realtà sociale ai nostri lettori parlandone direttamente con Elena Cordioli, presidente della cooperativa dal 2015 (sopra nella foto di Mario Pachera).

Presidente, ci racconti meglio la genesi della cooperativa.

La cooperativa si è costituita il 16 novembre 1987 per volontà e determinazione di un gruppo di genitori ed educatori del territorio comunale di Sona. Io avevo appena terminato gli studi e ho partecipato ai primi incontri per poi diventare educatrice appena partita l’attività. Sono dunque membro della cooperativa dall’inizio. L’esigenza di questo gruppo di genitori era quella di avere un luogo per i propri figli che permettesse loro di poter continuare la propria attività lavorativa. Più volte era stato chiesto all’amministrazione comunale di avere un servizio di asilo nido, ma in quel momento non era nei programmi del Comune. Gli asili nido si sono consolidati negli anni 90 quindi era una proposta prematura soprattutto in un territorio di provincia come la nostra. Il progetto è andato comunque avanti con l’aiuto di Mag – Mutua per l’autogestione della cooperativa sociale – affiancati da Maria Teresa Giacomazzi. Finalmente nell’87, davanti al notaio Tomezzoli hanno formalizzato l’atto costitutivo. L’8 marzo 1988 è stato aperto il primo asilo nido grazie al sindaco Boscaini che ci ha concesso in affitto un appartamento di sua proprietà. Nel 1990, quando è stata promulgata la legge regionale n. 32 sugli asili nido, la nostra cooperativa è stata una delle prime ad essere autorizzata per il funzionamento di questi servizi. E’ dunque una cooperativa pioniera in tal senso. Il servizio fin da subito accoglieva utenti anche dai territori limitrofi, come Sommacampagna, Basson, Bussolengo, e quando l’amministrazione si è accorta che era un servizio utile e necessario alla comunità ha iniziato a pensare a dove costruire un asilo nido. Il là lo ha poi dato il sindaco Franco Conti e l’inaugurazione finale l’ha fatta il sindaco Tomelleri. Quindi il nido è diventato a tutti gli effetti asilo comunale e noi adesso lo gestiamo su appalto.

Da allora la cooperativa è cresciuta e ha ampliato i servizi, mi vuole fare un quadro della situazione attuale?

Oggi abbiamo tre asili nido comunali, a Sommacampagna abbiamo un centro infanzia 0/6, il nido aziendale Eurospin e il Baby Ateneo dell’Università di Verona. Negli anni abbiamo sviluppato delle reti e delle relazioni e abbiamo iniziato a fare tutte le altre attività collegate: centri estivi, attività doposcuola, spazi famiglia, laboratori didattici. La nostra cooperativa ha scelto di rimanere di una certa dimensione, lavorano in cooperativa dalle 90 alle 110 persone, ciò consente di avere una struttura consolidata ma in una zona circoscritta questo perché la nostra missione resta quella di promuovere una rete di relazioni a sostegno della cultura dell’infanzia collaborando in sinergia con gli atri servizi educativi, sociali e sanitari del territorio.

Lei raccoglie le esigenze del territorio da quando si è costituita la cooperativa. Le necessità che ha visto nelle famiglie da allora ad oggi come sono cambiate? Sono le stesse rapportate alla situazione sociale di oggi o sono profondamente cambiate?

Se rimango nell’area dell’asilo nido riconosco che le prime famiglie sono quelle che ancora oggi mi fermano per strada per dimostrazioni di affetto e di riconoscimento dell’avventura sociale che abbiamo messo in piedi. Loro avevano proprio la necessità di un luogo sicuro dove portare i loro bambini lasciando alle madri la possibilità di non rinunciare alla propria professione. Attualmente il nido è vissuto come un servizio scontato, un po’ come tutti i servizi in genere. La domanda delle famiglie oggi è molto individuale, basata sui propri bisogni, e perde di vista il bene comune e porta le famiglie a non collaborare tra loro. il delicato argomento della responsabilità, della sicurezza, della privacy ha reso tutto molto più difficoltoso, per le famiglie e per noi operatori.

Secondo lei questo cambiamento è dovuto all’implemento demografico e al conseguente aumento del numero degli utenti o è proprio segno dei rapporti umani nella società attuale?

E’ dato dai rapporti, rapporti più complicati, più difficili. Anche negli incontri in Mag con le altre realtà abbiamo notato che tutte le normative legate alla sicurezza e alla privacy, seppur necessarie, non hanno favorito gli incontri e gli scambi. In ogni caso i nostri servizi sono apprezzati e riconosciuti e non abbiamo mai affrontato grosse crisi ad esempio sull’occupazione dei posti. Staremo a vedere come si evolverà la situazione della natalità che continua ad abbassarsi. Devo dire che le politiche familiari sostengono le famiglie, vedi il bonus nido o l’assegno unico, che aiutano per il pagamento della retta.

Più di 600 persone usufruiscono dei vostri servizi, quanto è stato grave lo stop alle attività dovuto alla pandemia? Come avete riorganizzato l’offerta dei vostri servizi?

Approfitto di questa domanda per ringraziare tutte le persone che in questi ultimi tre anni scolastici segnati dal Covid ci hanno accompagnato anche nel fare delle scelte importanti. Inizio con l’intera amministrazione comunale, ed in particolare l’assessore Monia Cimichella ed il funzionario Massimo Giacomini con cui è stato spontaneo e immediato lavorare in sinergia per la risoluzione dei problemi. La prima volta, a febbraio 2020, c’è stato tanto smarrimento. Eravamo tutti un po’ storditi, parzialmente spaventati perché ancora un po’ incoscienti. Poi il blocco totale ci ha dato consapevolezza della gravità della situazione ed è stata davvero dura. Abbiamo sempre e comunque lavorato da casa, il gruppo dirigenziale e amministrativo è sempre stato connesso e abbiamo iniziato anche noi ad utilizzare strumenti di comunicazione alternativi, che non fanno parte della nostra area educativa. Il governo ha sostenuto i LEaD, i legami a distanza, dando la possibilità di rimettere in moto anche le educatrici. In ogni caso il non poter lavorare a regime ha creato varie preoccupazioni, non per ultima quella dello stipendio che il consiglio di amministrazione ha sempre garantito anticipandolo ai collaboratori.

E lei da presidente come ha affrontato questo periodo durissimo?

Avevo fame di sapere come si evolveva e come si poteva risolvere la situazione di crisi. Sentivo tanta frustrazione per l’assenza di risposte. Sono stata sempre connessa con tutte le reti che sono nate in quel frangente: Alleanza per l’infanzia, Rete di educazione, Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia. Tutte strutture con cui abbiamo cercato di restare informati. Inoltre, all’interno della rete Mag si è costituito il gruppo delle cooperative educative e di cura, in fondo avevamo tutte gli stessi problemi e, aiutate dall’avvocato Daniele Giacomazzi e dalla consulente Carla Giordano, abbiamo fatto tutta un’analisi delle procedure da applicare e quali attività poter riprendere. Avevamo tutte lo stesso desiderio: tornare a lavorare. Arrivata l’estate, seppur spaventati, abbiamo deciso di attivare i centri estivi sia a Sona che a Sommacampagna, nel rispetto di tutte le nuove norme sanitarie. In questo ci ha aiutato molto anche SET nella figura di Nicola Cavallini e Anna Bertaiola in qualità di nostri responsabili del servizio di prevenzione e protezione. E’ stato bello rincontrare finalmente i nostri bambini e le loro famiglie. L’anno dopo, il 2020/2021, avendo fatto il rodaggio è andato più liscio. L’anno più brutto in assoluto per la gestione secondo me è stato questo. Io lo definisco uno tsunami. Il 2021/2022 è stato un susseguirsi di norme che si contraddicevano tra loro, il numero dei bambini positivi al Covid era significativo, l’insofferenza continua delle famiglie, la stanchezza degli operatori, le difficoltà legate al green pass. Eravamo la spugna che assorbiva tutte le rimostranze degli utenti, come se fossimo i responsabili di tutto. E’ stato davvero pesante sostenere sia la parte educativa che la parte genitoriale ma ci siamo riusciti. Ad esempio, la collega dell’amministrazione ha svolto un lavoro molto complesso per rendere possibile il rimborso di parte delle quote versate senza perdere la sostenibilità dell’esercizio. Con l’allentarsi delle restrizioni e la fine dello stato di emergenza abbiamo ripreso il progetto dello “Spazio Famiglia”, abbiamo implementato il progetto delle visite domiciliari delle ostetriche gratuite, abbiamo fatto ripartire lo spazio 0/10 mesi nella nostra sede. Abbiamo ripreso tutte le nostre attività a pieno regime.

La vostra progettualità non si è mai arrestata dunque?

Non abbiamo mai smesso di portare avanti tutte le nostre inziative. Seppur disorientati dalla situazione, abbiamo già predisposto tutti i nostri volantini per i centri estivi, da qualche anno anche a Sona e nella frazione di San Giorgio. Riapriremo l’esperienza chiamata +15 di fine agosto nel nuovo spazio della Fondazione Dal Corso. Abbiamo già pubblicato tutti i moduli di iscrizione per il nido e siamo in piena attività di open day. Abbiamo ripreso tutti i nostri corsi formativi e a maggio terremo finalmente la nostra assemblea in presenza dopo tre anni. Il consiglio di amministrazione invece si è riunito in presenza qualche giorno fa e abbiamo persino brindato per festeggiare l’incontro. Sono state programmate le uscite e le feste di fine anno scolastico. Guardando il lato positivo, la pandemia è stata un’occasione per valorizzare il territorio, merende al parco San Quirico, passeggiate alla corte Messedaglia. Le famiglie hanno apprezzato e rivalutato il tempo e le attività svolte all’aria aperta. E anche l’esserci avvicinati alla comunicazione a distanza ha agevolato parte del nostro lavoro ed è stato apprezzato dai genitori quindi non la abbandoneremo completamente.

Sento che c’è tanto entusiasmo in quello che fate e deduco che non avete smesso neppure di programmare nuovi progetti. Me lo conferma?

Assolutamente sì. Abbiamo qualche sogno nel cassetto. Ci piacerebbe riuscire a concretizzare qualche esperienza come quella iniziale. La cooperativa è in una fase di ricambio al proprio interno e sarebbe interessante creare una realtà che poi diventi un bene per la comunità. Ma per adesso non posso dare anticipazioni.

Vuole aggiungere qualcosa a quanto ci siamo dette?

Sì, grazie. Ci tengo a precisare qual è la realtà della cooperativa sociale che non è un’azienda, come erroneamente molti pensano. La cooperativa è costituita dai soci, che insieme ai collaboratori, da vita a un’impresa sociale senza fine di lucro. Tutto il personale mette una parte di volontariato nella propria prestazione professionale.