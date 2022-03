Il Covid, la guerra e la stanchezza emotiva nella quale rischiamo di affogare

C’è una frase ironica che mi risuona da giorni nella mente, sotto forma di meme, di profili social, di chiacchiere tra amici, che all’inizio mi faceva sorridere ma da giorni mi attanaglia in uno stato di inquietudine continuo. “Non ci stupisce più nulla. Dopo la pandemia e la guerra siamo pronti al ritorno dei dinosauri e all’invasione aliena”. E’ come se non mi trovassi nel posto giusto. Come se questo non fosse il tempo per me. Come se nulla più mi appartenesse.

E per forza! A distanza di due anni dai primi casi di Covid-19 nel Lodigiano, dopo numerose ondate e decine di migliaia di morti, ci ritroviamo a rivivere nuovamente una sofferenza inaudita. Questa volta, non più a causa della pandemia, che ora sembra quasi sotto controllo, ma a causa della guerra. Quella vera. Proprio quando avevamo appena iniziato a sperare in una ripresa economica e sociale le nostre vite sono state nuovamente sconvolte.

Il 24 febbraio scorso il mondo intero si è svegliato con una notizia che pensava di non sentire mai. La Russia ha invaso l’Ucraina, dichiarando guerra alla democrazia occidentale. Dai pazienti in fin di vita in terapia intensiva con il sistema sanitario al collasso per il Covid oggi siamo passati a vedere video di esplosioni e attacchi aerei. Città devastate e abbandonate. Uomini in battaglia, donne che urlano e bambini che piangono. Suoni da brividi che non pensavamo di sentire così vicino a casa.

Questa drammatica guerra si è presentata alla nostra porta e sembra voler prolungare uno dei momenti più bui della nostra esistenza e della nostra storia recente. La paura che ha condizionato e dominato la nostra vita negli ultimi due anni, la ritroviamo oggi nella forma di incertezza e insicurezza. Il ciclo di notizie h24, 7 giorni su 7, che ci bombarda di negatività sta infliggendo ferite profonde al nostro benessere.

Siamo stanchi, stressati, impauriti e abbiamo quasi del tutto perso la fiducia verso il futuro. Le guerre, così come le epidemie, hanno sempre portato oltre alle conseguenze geografiche e politico-sociali anche danni psicologici alla comunità. Secondo gli ultimi dati epidemiologici, il 31% della popolazione mondiale ha sintomi di tipo depressivo, il 29% di tipo ansioso e il 32% di stress psicologico. Ma a pagare il prezzo più alto, come sempre, sono i più giovani: secondo l’ultimo report mondiale dell’Unicef un minorenne su tre nel mondo ha una situazione di disagio psicologico, uno su cinque ha sintomi depressivi ed uno su sette ha una patologia psichica strutturata.

Si tratta di stanchezza emotiva, uno stato in cui ci si sente emotivamente esausti e svuotati a causa dello stress accumulato dalla propria vita personale o condizionato dagli eventi che ci circondano. Chi più chi meno, ci sentiamo tutti emotivamente svuotati, sopraffatti e affaticati. Proviamo un misto di esaurimento, rabbia, disgusto, disperazione, ipervigilanza, ansia e dolore. Più questo malessere prosegue, più ci sentiamo meno energici e motivati. Ciò, di conseguenza, ha un impatto significativo sulla vita quotidiana, sulle relazioni e sul nostro comportamento.

Non mi vergogno di ammettere che in questa stanchezza emotiva ci sto proprio affogando. Così torno dove sono partita, dai social network, dove è la popolazione dal basso che proietta le informazioni, e mi sento meno sola. Di gente stanca come me ce n’è veramente tanta, troppa. Allora resto in rete, cerco fonti (pubblicazioni di vari psicologi) per trovare una cura e mi imbatto in elenchi di semplici consigli: ridurre lo stress, prendersi pause dal ciclo di notizie continuo, fare scelte di vita più sane, mantenere le amicizie, dare spazio alla meditazione, nutrirsi anche di notizie positive, cercare il piacere nelle piccole cose, essere più flessibili.

Vabbè lasciamo perdere. Google non ha una laurea in psicologia e neppure io. Però voglio comunque provare a dare un consiglio da attenta osservatrice, da donna, da moglie e da mamma. Da persona comune quale sono. Il consiglio è quello di avere la consapevolezza che la sfera interiore dell’umanità si fonda sulla resilienza e la capacità di reazione di fronte alle cose più difficili e drammatiche.

Non bisogna mai perdere la speranza, perché gli esseri umani tendono sempre a preservare la vita. Adesso dobbiamo avere tutti un ottimismo realistico. Con fatica supereremo anche questo. Diamoci il tempo.