Il Corpo Bandistico di Sona chiede aiuto: “Abbiamo bisogno di volontari che ci aiutino a comunicare”

Una delle vere eccellenze associative del territorio è sicuramente il corpo bandistico di Sona. Fondato nel 1831 “con alcune regole date dall’allora parroco Don Luigi Cremonese” – come si legge nell’archivio comunale – da quasi duecento anni rappresentata Sona in ogni occasione.

Sono infatti rare celebrazioni, eventi, ricorrenze sul territorio ma anche ben oltre che non vedano il Corpo Bandistico di Sona far risuonare la propria musica sia nelle sale concerti che lungo le strade dei nostri paesi. Innumerevoli poi i concorsi musicali vinti, come innumerevoli le partecipazioni ad eventi anche di livello internazionale.

Un’attività, quella del corpo bandistico sonese, che coinvolge tantissimi musicisti, dai bambini agli adulti, in una scuola di musica che è anche una bellissima forma di volontariato.

Ora però dal direttivo della banda di Sona arriva una richiesta di aiuto, che va oltre le competenze musicali e riguarda la fondamentale attività di comunicazione, sia tradizionale che sui social.

“Siamo alla ricerca di una figura, o più figure, che gestiscano la parte comunicativa del Corpo bandistico di Sona”, questo l’appello che il corpo bandistico ha affidato al Baco, per diffonderlo tra i lettori ed i cittadini giovani o meno giovani del territorio.

“Questo significherebbe – prosegue la richiesta di aiuto – eventi, concerti, scuola di musica e tutto ciò che ci identifica. Le caratteristiche ideali di questa persona sarebbero sicuramente la disponibilità, voglia di crescita personale, che si interessi degli eventi del nostro territorio, gratuità. Infine, affidiamo anche la gestione delle nostre pagine social Facebook ed Instagram”.

Chi fosse disposto a dare una mano, o fosse anche solo interessato a capire che tipo di attività sarebbe richiesta, può contattare il corpo bandistico di Sona scrivendo a segreteria@bandadisona.it, mandando un messaggio whatsapp al numero 3451053399 oppure sui canali social del corpo bandistico di Sona Facebook e Instagram @bandadisona.

La cittadinanza attiva passa anche dall’impegno concreto sul territorio. Quella che offre la banda di Sona è una bella possibilità per diventare protagonisti, a qualcuno interessa provarci?