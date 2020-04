Il coronavirus e le domande fondamentali sul nostro vivere. La riflessione del Professor Marino Rama

Inizia con questo intervento una serie di riflessioni del Professor Marino Rama (nella foto) sul tema del coronavirus, tra Storia e Filosofia. Marino Rama fino allo scorso anno ha insegnato Filosofia e Storia presso il Liceo Enrico Medi di Villafranca di Verona. Ha collaborato con l’Università Popolare di Sona, tenendo una serie di conferenze a carattere storico, e con il Baco per quale ha scritto la prefazione al terzo volume sulla storia di Sona, che vedrà la luce nel corso di quest’annno.

Scrive Aristotele nella Metafisica: “Gli uomini hanno cominciato a filosofare, ora come in origine, a causa del thaûma”. Normalmente si traduce la parola greca thaûma con meraviglia. È lo stupore che coglie l’uomo davanti alle “cose che sono”, la meraviglia che ci ha colto da bambini davanti alle pietre, lucide e colorate, in riva al mare. Oppure la contemplazione estatica delle conchiglie e delle loro geometriche forme. Ma la parola greca non significa solamente meraviglia, è anche lo spavento di fronte all’inatteso, il terrore che ci coglie di fronte alla morte minacciosa, all’evento che ci turba proprio perché non previsto. L’uomo colpito dal thaûma si interroga e diventa filosofo. È ciò che è successo, in diversa misura, a ciascuno di noi di fronte all’epidemia del Covid-19, che ha stravolto le nostre vite, le nostre abitudini e i nostri rapporti, facendo sorgere quindi le domande fondamentali sul nostro vivere, sull’angoscia che ci prende, sulla nostra esistenza minacciata dal futuro.

La prima riflessione nasce dal fatto che di fronte all’epidemia siamo impotenti. L’uomo occidentale ha costruito la propria identità, la propria sicurezza, sul dominio. Dio disse: “Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente, che striscia sulla terra” (Gen. 1.28). La nostra cultura è stata per millenni antropocentrica: l’uomo è posto al vertice del creato come il signore degli altri esseri viventi, immagine del Dio creatore che con la sua potenza ha fatto sorgere le cose dal Nulla. Diceva Francis Bacon: “scire est posse” (il sapere è potere), il dominio tecnico sulla natura, che quindi verrà disvelata nelle sue leggi e sottoposta ai desideri dell’uomo. Ci siamo inconsciamente abituati all’idea che, con la scienza e il lavoro, la Natura fosse posta a nostro servizio. E invece scopriamo che siamo inermi e che nulla sembra cambiato dai tempi oscuri della Peste Nera (1348): per il momento l’unica difesa è la quarantena, l’isolamento, in attesa che di nuovo la scienza/tecnica crei il rimedio che sconfigga il nemico invisibile.

“Stiamo vivendo lo sfaldamento dell’antropocentrismo – dell’arroganza antropocentrica – a causa del pipistrello, delle bave e del sangue di miliardi di animali e animaletti, del minuscolo pallino che si moltiplica nel nostro pneuma: siamo natura anche noi, e sì, ce ne eravamo dimenticati”.

C’è poi una seconda riflessione, forse più importante. Si dice che il virus è democratico perché può colpire tutti, indifferente ai confini nazionali o socio-economici. È vero solo in parte: la pandemia disvela anche la disomogeneità della nostra società, colpisce diversamente chi è forte e chi è debole, chi ha gli strumenti per difendersi e chi invece è talmente fragile da essere destinato a soccombere. Pensiamo alle persone anziane, già deboli per malattie pregresse, ai senzatetto che non possono dire #iorestoacasa, ai giovani che vivono di lavori precari e che vedono svanire i propri progetti, ai migranti nei campi profughi. Era così anche nei secoli passati: durante le grandi pestilenze, moriva il nobile, il vescovo come il servo della gleba o l’artigiano e i Trionfi della morte lo testimoniano tragicamente. Ma alcuni erano più colpiti di altri: i lavoratori dei porti, le famiglie che vivevano nei quartieri poveri e insalubri, i mendicanti… Siamo tutti fragili ma qualcuno è più fragile e questa fragilità comune di fronte all’ignoto mette a nudo anche la nostra identità più profonda: ci siamo noi veramente, quali reazioni genera in noi questa debolezza, nostra e altrui?

La prima reazione è la reazione egoistica: la difesa della propria sopravvivenza per cui l’altro diventa una minaccia. L’io, sentendosi insicuro, lotta per la propria vita e percepisce l’altro come un nemico da cui difendersi. È l’uomo descritto da Hobbes nel suo “Leviatano”: homo homini lupus est ovvero ogni uomo è un lupo per l’altro uomo.

Paul Ricoeur sostiene, invece, che la fragilità dell’altro fa appello alla mia responsabilità. È quindi possibile un’altra reazione e l’abbiamo potuto constatare, con grande consolazione, nel comportamento di moltissime persone: dai medici agli infermieri, dalle forze dell’ordine ai nostri politici e amministratori. Il bisogno dell’altro diventa un appello al quale io mi sento in dovere di rispondere. È questa la radice della parola responsabilità: dal latino respondēre, devo dare una risposta alla chiamata di un altro da me, che chiede il mio aiuto. La morale allora non è l’adesione volontaristica ad una norma imposta dall’alto (sia esso Dio, lo Stato, il Partito) ma piuttosto nasce da un sentimento, dal sentire la sofferenza altrui come la mia.

Ciò che la tradizione cristiana chiama, con una bellissima parola, compassione, cum-patire, provare le stesse emozioni. La fragilità si manifesta come una frattura rispetto al dover-essere. Le cose non sono come dovrebbero essere e la nostra coscienza ci dice che “non è giusto che sia così”. Non è giusto che i malati vengano abbandonati, non è giusto che gli anziani sia lasciati soli e privi di cura, non è giusto che gli studenti vengano privati del loro diritto all’istruzione e alla cultura… e allora mi sento chiamato ad agire, a fare ciò che ritengo il mio dovere a costo di mettere a rischio la mia salute, di affrontare il pericolo o la fatica. Questo vale anche per chi semplicemente rispetta le restrizioni imposte dal governo, se #iorestoacasa, vuol dire che accetto di limitare la mia libertà per non danneggiare me stesso e soprattutto gli altri. Ancora una volta, seppure con un gesto quotidiano, non stra-ordinario, metto al centro della mia azione l’altro e non me stesso con i miei desideri, l’altro che mi sta di fronte e che mi appella. È questa l’etica della responsabilità di cui hanno parlato con accenti diversi Jonas, Lévinas e Ricoeur.

Perché è possibile questa libera decisione della nostra volontà, per cui sacrifichiamo qualcosa di noi stessi per rispetto degli altri? Forse perché la nostra essenza profonda non sta nell’egoistica affermazione dell’IO ma piuttosto nella creazione di legami con l’altro, nel prendersi cura e nel farsi carico delle lacerazioni che la storia produce.

Scriveva nel suo diario Etty Hillesum, una giovane ebrea morta ad Auschwitz: “Si vorrebbe essere un balsamo per molte ferite”. Una frase che potremmo tradurre così: chiunque voglia realizzare veramente sé stesso scelga l’angolo del mondo a cui è destinato, si carichi di una sofferenza altrui, di una speranza altrui e vi dedichi la sua vita e si perda in essa. Sarà un frammento di bene materialmente limitato, territorialmente limitato, ma sarà una totalità come segno.