Il coro Amici della Baita di Lugagnano in concerto in Albania, per celebrare una lunga storia di solidarietà

Il 29 ottobre 2013 iniziava la sua attività il coro Amici della Baita di Lugagnano che proprio in questo periodo, esattamente il 28, 29 e 30 ottobre volerà in Albania nella bella cittadina di Scutari per tenere il primo concerto fuori dai confini italiani.

Si tratta di un evento molto importante, nato a coronamento di una bellissima iniziativa di volontariato portata avanti da diversi anni dal nostro gruppo alpini di Lugagnano. Abbiamo già avuto modo di parlarne sul Baco ma vale la pena ricordare come è nata.

Mi racconta il capogruppo Fausto Mazzi che tutto è partito nel 1993 con la costruzione, da parte di vari gruppi alpini di Verona, di un ponte che permetteva a quattro villaggi albanesi particolarmente disagiati di raggiungere la città di Scutari in condizioni meno pericolose accorciando di ben quattro ore la durata del tragitto.

E’ stato realizzato in condizioni estreme, e solo l’aiuto offerto dalle suore francescane di “Cristo Re” di Scutari ne ha permesso la realizzazione. Infatti, con enorme disponibilità, hanno permesso agli operai addetti ai lavori di utilizzare le loro strutture situate in prossimità del luogo dove sarebbe stato realizzato il ponte.

Le stesse suore gestiscono inoltre, con il progetto “Speranza”, un villaggio di casette destinate a disabili e alle loro famiglie. Dopo aver mostrato questa realtà ai nostri alpini che sono rimasti molto colpiti è iniziato un rapporto di aiuto e collaborazione che ha portato anche alla realizzazione di impianti fotovoltaici per quelle abitazioni.

Svariate volte i nostri alpini si sono recati in Albania per prestare la loro opera e in particolare durante il periodo della pandemia, in collaborazione con l’associazione “Il Dono” di Lugagnano, sono riusciti a consegnare materiali di ogni genere e medicinali difficilmente reperibili in Albania.

Solidarietà ed amicizia, quindi, che non potevano non scaturire nel desiderio di creare anche momenti di festa e condivisione. Pertanto, nel pomeriggio di sabato 29 ottobre diciannove coristi in rappresentanza di tutto il coro Amici Della Baita terranno un concerto nel teatro di Scutari che risulta già esaurito da diversi giorni.

Saranno accompagnati dal sindaco di Sona Gianluigi Mazzi e dal nostro Gaetano Fattori che si occuperà di scattare foto e documentare l’evento. Si esibirà anche una piccola banda locale composta da ragazzi diversamente abili.

All’evento parteciperanno il sindaco di Scutari Bardh Spahia, il vescovo Angelo Massafra, il prefetto Majlinda Angoni e Luigi Mila presidente del progetto “Speranza”. Durante i tre giorni di presenza in Albania i coristi saranno ospiti delle suore e alloggeranno nelle strutture vescovili.

Sarà quindi un compleanno davvero speciale per il coro delle Penne Nere, che avrà modo di emozionare ed emozionarsi attraverso questa esperienza indimenticabile in cui il canto e la musica costruiscono ponti e abbattono barriere.