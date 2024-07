Il coraggio di un No. Orazio Menini di Lugagnano ed il ricordo dell’obiezione fiscale alle spese militari che risale agli anni Ottanta

Negli anni Ottanta, due giovani di Lugagnano decisero di dire: “NO!” alla guerra in modo nuovo e particolare. Presero la decisione di non versare una parte delle imposte dovute, pari al 5,5% dell’importo totale, corrispondente alla quota destinata dal Governo del tempo al bilancio militare.

L’importo venne invece devoluto ad un “fondo per la pace”. La conseguenza per lo Stato Italiano fu un’evasione fiscale con conseguente pignoramento di beni materiali. Di questa vicenda, di cui forse pochi sanno, abbiamo parlato sul numero 120 della nostra rivista. Ma facciamo un passo indietro.

Cos’è l’obiezione fiscale? L’obiezione di coscienza alle spese militari indica una forma di disobbedienza civile rispetto alle spese militari sostenute dallo Stato italiano per garantire e promuovere le proprie forze armate. Il primo caso si è registrato nel 1971 a La Spezia. Negli anni successivi l’episodio viene ripetuto solo sporadicamente; ma quando nel 1981 il governo di Giovanni Spadolini decide di accettare l’installazione di missili statunitensi dotati di testata nucleare nella base NATO di Comiso, tre associazioni pacifiste – Il Movimento Nonviolento, il Movimento Internazionale di Riconciliazione e la Lega per il Disarmo Unilaterale di Carlo Cassola – decidono di organizzare una campagna nazionale di obiezione alle spese militari.

Lo slogan della campagna è “Svuotare gli arsenali, riempire i granai” riprendendo una famosa espressione dell’allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini. L’equivalente di quanto lo Stato italiano destina alle spese militari, inizialmente quantificato nel 2% del reddito annuo lordo, sarà poi portato al 5,5% nel corso degli anni.

Nel decennio 1981-1990 la campagna vede l’adesione di numerose altre associazioni che portano fino a 4800 gli aderenti. Questi ultimi subiscono la reazione dello Stato che procede alla denuncia amministrativa dei soggetti seguita da alcuni pignoramenti. La Corte Costituzionale, infatti, con numerose sentenze stabilisce che la difesa della Patria, in quanto obbligatoria, va sostenuta anche fiscalmente. La stragrande maggioranza degli aderenti limita comunque la sua partecipazione al disotto del tetto per il quale non scatta la sanzione da parte dell’Agenzia delle entrate.

Andiamo quindi a conoscere Orazio Menini, uno dei due protagonisti di Lugagnano di quella scelta forte di tanti anni fa. Mi preparo per l’intervista e arrivo a casa di Orazio e la prima cosa che noto è una bella bandiera con scritto PACE sul balcone.

In teoria è l’intervistatore che dovrebbe mettere a suo agio l’intervistato ma con Orazio accade il contrario ed è subito lui che ti fa sentire “a casa”. Ci sediamo e mi sembra di essere in compagnia di un collezionista/bibliotecario, infatti, Orazio ha riempito la tavola con documenti, appunti, ritagli di giornale, adesivi conservati con cura e risalenti agli anni ‘80.

Ma chi è Orazio Menini? Classe 1944, è originario di Bonavigo nella bassa veronese. Nel 1975 si sposa con Paola e insieme decidono di intraprendere un’esperienza di volontariato missionario in Brasile. Partenza in nave da Genova per un lungo viaggio di 11 giorni, gli aerei erano troppo costosi in quel periodo. Il viaggio inizia in salita, Paola è incinta, i medici sconsigliano di partire ma i due sposi decidono di andare ugualmente. Orazio si stabilisce a Teresina, città del Brasile e capitale dello stato del Piauí, dove nasce il figlio Emmanuele e, inizia la sua attività nella Cooperativa locale.

Dopo quattro anni, uno in più del previsto, tornano in Italia e si stabiliscono a Lugagnano. Orazio riprende a lavorare e le sue giornate si dividono tra il centro missionario di Verona e l’associazione “La Nostra Casa” di Peschiera. La famiglia cresce con l’arrivo di Sara e qualche mese dopo Orazio ospita Abram, un ragazzo proveniente dall’Eritrea. Abram deve rimanere qualche settimana in attesa di sistemazione ma poi rimane per 9 anni.

L’obiezione fiscale: da dove nasce questo “NO” alla guerra? Orazio racconta che quel NO, quel dissenso, non era per protagonismo o altro ma era frutto di una sua maturazione, di un percorso di vita, del suo desiderio e sogno che esista un modo diverso per risolvere i conflitti, un modo fatto di dialogo e non violenza. “Le tasse è giusto pagarle ed io le pago tutte. Ma quella quota, destinata alle spese militari, va contro quello in cui credo e quindi scelsi di inoltrarla ad un fondo per la pace. Ho pensato di fare una cosa modesta, con il pensiero che fosse una cosa positiva”.

Conseguenze dell’obiezione fiscale? Questa scelta ha causato vari pignoramenti negli anni ed Orazio decise che il corrispettivo di quella somma andasse onorato con l’acquisto di libri relativi all’educazione alla pace, alla non violenza ed a problematiche dei paesi del terzo mondo, da condividere con la comunità, come a voler nuovamente ribadire la sua decisione. “La pena pecuniaria che sono stato costretto a pagare non mi scoraggiò, sapevo che poteva essere un modesto contributo all’affermazione di un principio di pace e non violenza”, conclude.

Un messaggio per i giovani? “Come papà non ho mai fatto sermoni o prediche ai miei figli ma credo che l’esempio sia quello che poi rimane nel tempo”, ci spiega Orazio, per poi aggiungere in dialetto ”quando te te comporte in una certa maniera i fioi i capisse”.

Ringrazio Orazio per la disponibilità a condividere con me e con i nostri lettori questo episodio ed il cammino della sua vita. Quella missione, iniziata nel lontano 1975, in Brasile non è mai finita e continua tutt’oggi, anche se in maniera diversa, in molte altre cose.

Orazio prima di salutarmi mi chiede però un favore. “Non esagerare con Orazio, quello che desidero è che, leggendo quello che andrai a scrivere, le persone possano capire che tutti possono fare qualcosa, un gesto che seppur piccolo possa migliorare le nostre vite e le nostre comunità. Come dice Papa Francesco, il missionario può farlo chiunque”, conclude con un largo sorriso.