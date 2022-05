Il consigliere Orietta Vicentini: “La Protezione Civile di Sona sempre operativa, con il Covid e ora per la guerra in Ucraina”

Prima era la pandemia, ora una guerra. L’ennesima. Situazioni di disagio che, seppur in maniera differente, la popolazione mondiale sta vivendo. E se ad un certo punto ci si vede uscire (o quasi) da un’emergenza, ecco che immediatamente si entra in un’altra.

Ci si sente inermi di fronte a tanta crudeltà che inevitabilmente si riflette su popolazioni in parte incapaci di fronteggiarla da soli, ma fortunatamente uno spiraglio di luce in fondo a questo maledetto tunnel lo vediamo e lo possiamo toccare con mano perché di aiuti concreti, di tecniche di difesa a questa inspiegabile situazione, di amore verso il prossimo, il nostro territorio nello specifico si sta prodigando molto.

Nell’ambito di conoscenza di queste strategie credo sia doveroso puntare per un momento i riflettori su quella che è un’attività di volontariato che a Sona riveste un ruolo assolutamente importante e strategico: la Protezione Civile.

Incontro Orietta Vicentini, consigliere comunale di Sona con la delega alla Protezione Civile (nella foto di Mario Pachera), che contatto per tornare a parlare della realtà di questa associazione e quindi, di riflesso, il suo impegno nell’ambito della stessa.

Un sogno nel cassetto, quello di Orietta, iniziato con la partecipazione ad un incontro organizzato dal SOS di Sona a San Giorgio in Salici quando di anni ne aveva 18, e mai abbandonato ma coltivato invece con curiosità e determinazione ogni giorno tanto da portarla poi a realizzarlo concretamente, quel sogno.

Quando si tratta di dare concretamente una mano pochi si mettono davvero in gioco ma quando questo accade, ecco la magia. “Il mio legame con la Protezione Civile è iniziato nel 2014, a coronamento del mio desiderio di aiutare il prossimo. Quando si parla di Protezione Civile si fa riferimento ad una situazione di emergenza, che può essere attivata sia a livello regionale, provinciale che comunale, ma si tratta anche di una serie di attività di assistenza, che rientrano sempre nel piano di emergenza comunale, e di prevenzione. Nei momenti in cui non vi sono situazioni di allerta, e ahimè questo non è uno di quelli, i volontari possono prestare la propria disponibilità in servizi di Squadra Tecnica come, per esempio, in supporto a manifestazioni sportive, sagre, concerti oppure eventi, anche se naturalmente viene data sempre la priorità alle chiamate di necessità”.

Quali sono esattamente i compiti di prevenzione svolti? “Premetto che i punti cardine sono l’attività di previsione, prevenzione, mitigazione dei rischi, gestione delle emergenze e superamento delle stesse, infine il ritorno alla situazione di normalità. Prevenzione è sinonimo di formazione continua, con dei corsi di aggiornamento che possono essere indetti dalla provincia, dalla regione ma anche dal distretto locale: formazione ed informazione continua, e questo include la partecipazione alle attività di coordinamento distrettuale o provinciale; ci si forma con esercitazioni interne, tra di noi, oppure in collaborazione con altre squadre di Protezione di paesi limitrofi. Prevenzione è, inoltre, anche conoscenza e costante aggiornamento del piano di emergenza comunale, che viene redatto dall’amministrazione comunale, dagli uffici tecnici, dall’assessore alla Protezione Civile e dai membri della stessa”.

Come abbiamo più volta raccontato, la mole di lavoro svolto dalla nostra Protezione Civile durante la pandemia è stato ingente, c’è qualcosa che vorrebbe dire al riguardo? “Mi commuovo al ricordo di quei giorni, in particolar modo la difficoltà dei primi momenti, perché siamo stati catapultati in una dimensione surreale, durante la quale ci siamo inventati ogni giorno procedure e strategie per affrontare nel migliore dei modi l’emergenza, però uniti e determinati sempre, e questo è stato il vero tesoro generato da una situazione critica, che ci ha fatto capire davvero quanto conta il lavoro di squadra”.

Il Covid non è di certo scomparso ed ecco che siamo entrati subito nell’ennesima situazione critica, quella di una guerra che sta letteralmente devastando i territori ucraini: le chiedo perciò in quale modo ha agito la Protezione Civile per fronteggiare anche questa drammatica situazione? “C’è un lavoro di sinergia continua, tra il Comune di Sona che ha attivato un centralino telefonico di supporto ai profughi ucraini, una mail dedicata ed una raccolta di beni di prima necessità con l’aiuto dell’associazione Il Dono. Inoltre la provincia ha attivato ulteriori tre servizi per quanto riguarda la Protezione Civile: in primis l’assistenza nel centro tamponi presso la stazione di Verona Porta Nuova per i profughi in arrivo dall’Ucraina, 7 giorni su 7, disposti su tre turni giornalieri; la seconda è il trasporto dei profughi da Porta Nuova verso il centro accoglienza di Isola della Scala, in ultima l’assistenza ed il controllo accessi al centro di accoglienza di Isola della Scala sempre con 3 turni che coprono le 24 ore”.

Sono numeri importanti che presuppongono un ingente arrivo di persone dall’Ucraina. “Fortunatamente questo non è accaduto, l’affluenza è stato minore di quanto ci aspettassimo. Ci siamo resi disponibili per la raccolta di materiale sanitario e, come è noto, abbiamo convogliato verso Wadowice, comune gemellato con Sona, un furgone guidato da valorosi volontari (come raccontato nei giorni scorsi proprio attraverso il Baco, NdR) che hanno portato di persona il materiale: anche questo è stato un lavoro di squadra ammirevole”.

Cosa mi dice dei beni raccolti anche attraverso il generoso contributo delle famiglie dei ragazzi che frequentano l’Istituto Comprensivo di Sona? “Si, altra grande iniziativa, davvero lodevole, sono stati infatti raccolti ben cinque container di beni di prima necessità direzionati verso i centri profughi in loco”. Iniziativa poi portata avanti anche dal comitato genitori di Lugagnano.

Orietta, può raccontarmi anche della richiesta arrivata che coinvolge la cucina del SOS di Sona? “Assolutamente. Ci è stato richiesto dalla Protezione Civile della regione Veneto di poter donare la cucina mobile del SOS di Sona e quindi è un viaggio senza ritorno che però determina quanto impegno e collaborazione vi sia e siamo felici di poter offrire anche questo servizio e mi auguro che il momento storico si risolva nel più breve possibile”.

Vorrei che tutto questo bene raccontato ci porti ancora una volta a riflettere sulla potente forza del volontariato e su quanto bisogno ci sia costantemente di persone che con coraggio ed audacia volgano il proprio tempo e le proprie forze al bene comune. Facciamoci un pensiero e contribuiamo tutti, nel limite delle nostre forze, perché il bene donato torna, sempre.