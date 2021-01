Il Comune mette in sicurezza l’angolo di via Fiume a Lugagnano

Un annoso problema di sicurezza nell’abitato di Lugagnano trova finalmente soluzione: con una recente Delibera, la Giunta ha definitivamente approvato il progetto esecutivo per l’allargamento della curva tra via Fiume e via Kennedy.

Da metà anni ’90 infatti, via Fiume svolta in via R. Kennedy con un’intersezione di 90°, figurandosi come un severo ostacolo al passaggio dei mezzi di grandi dimensioni come gli autobus di linea che, a causa della ridotta area di careggiata disponibile, si trovano costretti ad invadere la corsia ciclopedonale, rappresentando un pericolo per il transito di pedoni e ciclisti.

Il processo autorizzativo ha richiesto all’Amministrazione poco più di un anno, di fatto il tempo necessario all’acquisizione dell’area di proprietà privata indispensabile all’allargamento della careggiata stradale come spiega l’Assessore alla Viabilità Gianfranco Dalla Valentina: “Questo intervento si inserisce in un più ampio progetto di pianificazione viabilistica e messa in sicurezza della mobilità ciclo-pedonale avviato qualche anno fa da questa Amministrazione, con la realizzazione della pista ciclabile su via Kennedy e via Fiume, su via Beccarie e nel centro del paese. Intervenire su questo angolo, consentirà di svoltare in sicurezza a pedoni e ciclisti, evitando pericolose invasioni di corsia da parte dei mezzi a motore. L’obiettivo finale è quello di creare una rete di percorsi dedicati alle utenze più deboli che connettono in modo sicuro tutti i punti sensibili dei nostri paesi, quali scuole o impianti sportivi e, in scala più ampia, di collegare le ciclabili tra le diverse frazioni del nostro Comune”.

I lavori previsti comprendono sommariamente: la demolizione della recinzione esistente (muratura e cancellata); la demolizione dell’accesso carraio esistente; il livellamento e posizionamento in quota strada della porzione interessata dall’allargamento; il ripristino recinzione; la realizzazione di un nuovo accesso pedonale; la realizzazione dell’asfaltatura del nuovo tratto di corsia ciclo-pedonale comprensiva di segnaletica stradale di raccordo.

L’intervento ha un importo complessivo di poco superiore a 26mila euro e verrà completato entro i primi mesi di quest’anno.