Il Comune interviene sulla fontana di Sona per ripristinare l’impianto di illuminazione

Dopo decenni di mancato funzionamento, durante i quali il monumento era rimasto abbandonato a se stesso, l’acqua era tornata a scorrere nella fontana di piazza della Vittoria a Sona nel 2017.

La fontana, risalente agli anni Venti del secolo scorso, commemora i cittadini di Sona morti combattendo nella Prima Guerra Mondiale. Nell’aprile del 2017 il Comune aveva completato i lavori di ripristino e l’inaugurazione ufficiale si era svolta durante la celebrazione della Festa della Liberazione, nella giornata del 25 aprile.

L’operazione di restauro a cui la fontana era stata sottoposta non aveva voluto in alcun modo stravolgere l’impronta del monumento, ed aveva invece recuperato tutti gli elementi caratterizzanti originari, limitandosi ad una serie di interventi di tipo manutentivo.

Le teste di leone erano state risistemate e ricostruite laddove erano danneggiate, utilizzando gli stessi materiali della costruzione originale; si era provveduto ad una pulizia completa della struttura, utilizzando sabbie quarzifere; erano stati ripristinati i due fregi laterali raffiguranti il gladio con l’alloro ed erano state ripassate tutte le scritte recanti i nomi dei caduti, oltre alla dicitura superiore “Sona ai figli eroi”.

Inoltre, il Comune aveva provveduto ad installare un sistema di illuminazione per valorizzare il monumento nelle ore notturne. L’impianto permette anche giochi di luce, come quelli che vedono nelle occasioni istituzionali la fontana illuminata con il tricolore, come nella foto sopra di Mario Pachera.

In questi giorni, a cinque anni di distanza, si è reso necessario un piccolo intervento di manutenzione per ripristinare il corretto funzionamento proprio dell’impianto di illuminazione.

Per questo motivo gli uffici comunali, con determina dello scorso 21 febbraio, hanno affidato ad una ditta di Lugagnano il lavoro da effettuare sulla fontana, per un importo di 585,60 euro.