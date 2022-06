Il Comune inaugura la nuova Sala Lettura a Lugagnano, attesa da anni dalla frazione

Per i residenti di Lugagnano finalmente un desiderio coltivato per tanti anni si avvera. Il 17 giugno viene inaugurata la nuova Sala Lettura della frazione e finalmente si potrà dire addio alla vecchia e angusta sede, inadeguata per svariati motivi e troppo piccola per un paese che conta più di novemila abitanti.

La nuova Sala Lettura è ubicata in via Alcide De Gasperi 13, ricavata negli spazi laterali ora rimasti liberi presso la Scuola Primaria Pellico 1.

“La nuova Biblioteca di Lugagnano è un’opera importantissima, in quanto segna un primo passo verso la riconversione del plesso Pellico di via don Minzoni, in proiezione del trasferimento delle classi prime e seconde della primaria, una volta completata la nuova Pellico, presso il polo scolastico di via Carducci”, dichiara l’assessore Roberto Merzi.

“Soprattutto – continua Merzi – fornisce alla comunità uno spazio completamente rinnovato ed accessibile a tutti, in quanto privo di barriere architettoniche. I lavori di ristrutturazione, che hanno riguardato tutte le finiture interne, dagli impianti tecnologici ai pavimenti, dai controsoffitti ai serramenti e ai bagni, sono costati circa 150mila euro”.

“Rispetto alle tempistiche previste – conclude l’assessore – c’è stato un ritardo sulla consegna dei lavori, dal momento che la prima ditta affidataria è stata sottoposta a procedimento fallimentare, ma, una volta risolti una serie di problemi burocratici non semplici, è stato possibile riaffidare e completare i lavori. Finalmente, grazie al lavoro serrato dell’ufficio manutenzioni, la nuova Biblioteca è pronta. Ringrazio anche il consigliere Bellotti, che ha seguito con me il progetto”.

“Venerdì 17 giugno alle ore 17,30 avverrà la presentazione della nuova struttura, il saluto delle autorità e il taglio del nastro – spiega la bibliotecaria Irene Canzan -. Durante la cerimonia verranno proposte delle letture a cura di Marco Dalla Valle, docente di biblioterapia dell’Università Popolare di Sona, con l’accompagnamento musicale dell’arpista Emiliano Martinelli. Seguirà una animazione di lettura rivolta a tutti i bambini. Chiuderà l’inaugurazione un flash mob, che coinvolgerà tutti i lettori presenti, i quali sono invitati a portare con sé un libro a cui sono legati”.