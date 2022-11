Il Comune ha premiato quarantaquattro eccellenze scolastiche residenti nel Comune di Sona

Sono quarantaquattro i giovani studenti residenti nel Comune di Sona che sabato 12 novembre hanno ricevuto dall’amministrazione comunale in sala consigliare il premio per aver ottenuto la votazione massima all’esame di Stato di scuola secondaria di primo grado e di scuola secondaria di secondo grado.

L’amministrazione comunale ha riconosciuto, anche per l’anno scolastico 2021/2022, il premio denominato “Eccellenze Scolastiche” agli studenti che si sono particolarmente distinti negli studi conseguendo 100/100 oppure di 10/10, con o senza lode, all’esame di Stato.

“Crediamo sia importante gratificare pubblicamente l’impegno e il talento dei più giovani. E pensiamo sia apprezzato anche un contributo a sostegno dei risultati conseguiti nel percorso scolastico, che abbiamo identificato pari a 75 euro per gli studenti che hanno conseguito con il massimo dei voti il diploma di scuola secondaria di primo grado e a 150 euro per gli studenti che hanno conseguito con il massimo dei voti il diploma di Scuola Secondaria di secondo grado – ha spiegato Gianmichele Bianco, assessore alla scuola, durante l’evento di premiazione –. Le studentesse e gli studenti eccellenti sono un orgoglio per l’intera comunità di Sona”.

“Numerosi sono i modi per misurare il merito scolastico. E la finalità non è stimolare la competizione o la mera rincorsa alle performance per soddisfare le altrui aspettative, bensì supportare bambini e ragazzi nell’espressione del proprio miglior potenziale e nella ricerca delle proprie unicità e attitudini”, ha aggiunto Gianluigi Mazzi, sindaco del Comune di Sona.

Presenti alla premiazione anche il vicesindaco Dalla Valentina, gli assessori Merzi e Cimichella ed i consiglieri comunali, di maggioranza e di minoranza, Bellotti, Castioni, Dal Forno, Moletta, Ghini e Tortella. Per le scuole sono intervenuti la dirigente dell’istituto comprensivo di Sona Federici ed il vice preside dell’istituto comprensivo di Lugagnano Negri.

Ad essere premiati sono stati 29 studenti delle scuole secondarie di primo grado, 8 dei quali hanno frequentato l’Anna Frank di Lugagnano di Sona e 18 l’IC Virgilio di Sona, perciò amministrazione comunale non ha fatto mancare, prima con una lettera e poi in presenza, il proprio ringraziamento al corpo insegnanti per l’impegno che ogni giorno donano ai giovani che frequentano le scuole di Sona, un impegno definito “non semplice ma fondante e prezioso per la comunità”.

Tra i premiati anche la figlia di Paolo Nicolato, di Sona, allenatore dell’under 21 azzurra di calcio. Invitato dal sindaco a prendere la parola, Nicolato ha speso concetti importanti sul valore dello studio, dell’impegno e del saper fare gruppo.

Sono invece stati 15 gli studenti premiati delle scuole secondarie di secondo grado, si è spaziato dall’eccellenza raggiunta nei Licei a quella negli Istituti Tecnici della provincia di Verona. Nel corso della cerimonia sono stati premiati anche i dipendenti delle scuole di Sona che nel corso dell’anno sono andati in pensione.

Nelle foto di Mario Pachera le premiazioni delle ragazze e dei ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, di quelli delle secondarie di secondo grado e dei dipendenti delle scuole di Sona andati in pensione.