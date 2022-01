Il Comune ha consegnato ai ragazzi delle medie di Lugagnano e Sona la Costituzione: “L’Italia ha bisogno del vostro impegno”

Le ragazze e i ragazzi di terza media dei due istituti comprensivi di Sona e Lugagnano hanno ricevuto a fine 2021 la Costituzione della Repubblica Italiana dal sindaco Gianluigi Mazzi e dall’assessore alla scuola Gianmichele Bianco.

Sono state coinvolte otto sezioni per circa 200 studenti, invitati a riflettere sul significato delle prime parole della Carta Costituzionale, “L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro”, secondo le quali l’Italia dovrebbe assicurare a tutti un lavoro, perché senza lavoro non c’è dignità.

Parole che, secondo l’assessore Bianco, possono avere anche un altro valore: “Senza il nostro quotidiano contributo e sforzo lavorativo per mantenere viva questa Repubblica, si minano letteralmente le fondamenta della Patria. Questo è il forte messaggio che la Costituzione porta con sé e che abbiamo raccontato in questo libretto, scritto in un linguaggio vicino a ragazze e ragazzi”.

Si può iniziare sin da giovani a contribuire in tal senso, con piccole e grandi azioni, come ha voluto sottolineare il sindaco Mazzi con alcuni pratici esempi di cittadinanza attiva: “La Repubblica è fondata sul nostro lavoro, non si regge da sola. Per i più giovani questo può significare mantenere pulite le zone comuni, non imbrattare i monumenti, rispettare le Istituzioni, ma anche darsi da fare a livello civico per il territorio in cui si vive. Potreste iniziare a mettervi alla prova con questi due compiti per il futuro: trattare con cura i beni pubblici e rispettare l’ambiente, facendo bene la racconta differenziata a casa e a scuola”.

Il momento della consegna delle Costituzioni è parte di una sinergia tra scuole e amministrazione comunale che mira ad approfondire, attraverso libretti tematici, argomenti significativi per la crescita personale e formativa degli studenti. Il prossimo libretto, in consegna in questo gennaio, riguarderà internet con i suoi pericoli e potenzialità.