Il Comune e la scuola premiano 67 eccellenze scolastiche di Sona: Piena di gioia e speranza la cerimonia a Palazzolo

E’ stata una bella giornata per le scuole e per le famiglie di Sona quella di ieri sabato 10 ottobre. Presso gli impianti sportivi di Palazzolo, infatti, è tornata a tenersi in presenza dopo l’interruzione causa Covid la cerimonia di premiazione delle eccellenze scolastiche.

Il sindaco Gianluigi Mazzi e le due dirigenti degli Istituti Comprensivi di Sona e di Lugagnano Maria Federici ed Elisabeth Piras Trombi Abibatu, hanno premiato 67 ragazzi e ragazze: 30 che hanno concluso il ciclo scolastico delle scuole medie o superiori nel 2019/2020 e 37 che lo hanno concluso quest’anno. Presente alla premiazione anche l’ex dirigente di Lugagnano Piera Cattaneo, andata in pensione lo scorso anno, alla quale è stata consegnata una targa.

Sulle tribune della palestra di Palazzolo molti i genitori e gli amici, in un clima finalmente più rilassato e festoso dopo i duri mesi della pandemia. Una speranza forte per questo anno scolastico appena iniziato.

Per quanto riguarda le scuole medie ad essere gratificati con una pergamena sono stati per l’anno scolastico 2019/2020 12 ragazzi e 12 ragazze usciti con il voto di 10 o 10 e lode dal ciclo delle medie, frequentate in 5 a Lugagnano, in 14 a Sona e in 5 in altri Istituti della provincia ma con residenza a Sona. Mentre per l’anno scolastico 2020/2021 16 ragazze e 14 ragazzi usciti con il voto di 10 o 10 e lode dal ciclo delle medie, frequentate in 14 a Sona, in 15 a Lugagnano e 1 da un altro Istituto della provincia.

Per quanto riguarda le scuole superiori hanno ricevuto la pergamena e il premio in denaro, perché usciti dal ciclo scolastico con il voto di 100 o 100 e lode, per l’anno scolastico 6 ragazze, 4 provenienti da Istituti Tecnici e 2 da Liceo Scientifico e per l’anno scolastico 2020/2021 3 ragazze e 2 ragazzi, 1 provenienti da Istituto Agrario e 4 da Liceo Artistico, Scientifico, Linguistico e Medi di Villafranca.

Nel corso della cerimonia è stata anche consegnata una targa al personale scolastico andato in pensione negli ultimi due anni scolastici: 8 pensionamenti, 5 a Lugagnano e 3 a Sona, nell’anno scolastico 2019/2020 e 5 pensionamenti, 1 a Sona e 4 a Lugagnano nell’anno scolastico 2020/2021.

Le foto del servizio sono di Mario Pachera. I genitori che volessero copia delle foto della premiazione della figlia o del figlio possono recarsi presso lo studio Pachera a Lugagnano.