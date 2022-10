Il Comune di Sona riduce i consumi della pubblica illuminazione: lampioni spenti dall’una alle 5.30

Cinque ore di attivazione in meno al giorno per l’illuminazione pubblica comunale. L’amministrazione di Sona ha deliberato questa riduzione d’orario per tutti gli impianti, ad eccezione di quelli afferenti a strade provinciali e regionali. Nello specifico, l’accensione serale dei lampioni sarà posticipata di trenta minuti rispetto al tramonto e di notte i lampioni resteranno spenti dall’una alle ore 5.30.

Il motivo di questa decisione è legato alla straordinaria situazione di contingenza economica che caratterizza il nostro Paese, determinata dal notevole aumento dei costi di approvvigionamento dell’energia elettrica e del gas naturale a partire dal secondo semestre del 2021.

L’assessore all’ecologia Roberto Merzi spiega: “Abbiamo il dovere di tenere sotto controllo una potenziale situazione di criticità sull’equilibrio di bilancio dell’Ente, solo in parte compensabile dagli interventi di efficientamento energetico attuati o in corso di attuazione, e dalle misure straordinarie recentemente introdotte a livello normativo nazionale. Questo presuppone l’adozione tempestiva di alcune misure correttive eccezionali, al fine di assicurare la continuità dei servizi erogati dal Comune, senza aggravi sulla fiscalità locale”.

Il Comune di Sona è una delle numerose amministrazioni locali della Provincia di Verona e del territorio nazionale che sceglie di intervenire sulla pubblica illuminazione in attesa dell’adozione, a livello statale, di misure strutturali e di lungo periodo. Già dallo scorso mese di marzo, l’amministrazione sonese aveva attivato una riduzione di due ore al giorno rispetto all’orario di funzionamento convenzionale pari a circa undici ore giornaliere.

Tuttavia, il sindaco Gianluigi Mazzi spiega che è necessario un intervento ulteriore: “L’evidenza di una maggiore spesa pari a 500mila euro per riscaldamento e pubblica illuminazione rispetto al medesimo periodo dello scorso anno ci impone l’adozione di ulteriori misure straordinarie, a carattere transitorio, affinché le opere importanti per la comunità non vengano private di ulteriori risorse indispensabili”.

Gli impianti saranno perciò rimodulati concentrando lo spegnimento nelle sole ore notturne, dall’una alle 5.30 appunto, ed ampliando, rispetto all’attuale programmazione, l’orario di accensione dell’illuminazione pubblica nelle prime ore del mattino al fine di assicurare le ordinarie condizioni di illuminazione negli orari tipicamente caratterizzati da un maggior numero di spostamenti personali casa-lavoro e casa-scuola. Questa decisione, spiega il primo cittadino, recepisce “anche le richieste pervenute nell’ultimo periodo da diversi cittadini, oltre che da un raggruppamento di negozianti della frazione di Lugagnano”.