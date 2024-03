Il Comune di Sona realizza 128 nuove cellette ossario nel cimitero di Palazzolo

In questi giorni sono iniziati i lavori, presso il cimitero di Palazzolo, per la posa di 128 nuove cellette ossario all’interno della struttura locularia esistente, in due corpi separati da 64 cellette ciascuno.

Le nuove cellette avranno dimensioni tali da contenere, contemporaneamente, sia cellette ossario che urne cinerarie. La struttura portante interna sarà realizzata in vetroresina, mentre per il rivestimento esterno verranno utilizzate lastre di tamponamento in marmo e le chiusure ed i bloccaggi delle aperture avverranno per mezzo di quattro borchie in bronzo di forma circolare.

Le cellette ossario avranno, inoltre, la predisposizione dell’impianto elettrico per l’installazione delle luci votive e l’intervento si è reso necessario, giacché la struttura cimiteriale della frazione ha quasi raggiunto la totale capienza per questa tipologia di manufatto.

Come spiega l’assessore ai servizi cimiteriali del Comune di Sona, Roberto Merzi: ”Con questo lavoro si soddisfa la richiesta di cellette per la sepoltura, laddove la cremazione diventa sempre più frequente, ottimizzando gli spazi esistenti, senza la necessità di ampliare il cimitero. Un altro intervento necessario per la comunità di Palazzolo, in questo caso motivato dall’accorata esigenza di assicurare un degno riposo ai resti ai propri cari defunti”.

Il Comune di Sona ha impegnato un importo complessivo di poco più di 32mila euro e affidato i lavori all’azienda Bosisio Giuseppe con sede in provincia di Milano, l’intervento sarà realizzato in due fasi distinte, ciascuna della durata di qualche giorno: la prima dedicata all’installazione della struttura portante e la seconda indirizzata alla posa dei rivestimenti in marmo.