Il Comune di Sona dedica una via a Marisa Bellisario, prima donna manager italiana

“Per una donna esiste il problema della credibilità, bisogna dimostrare che si è brave. Alla donna manca il diritto alla mediocrità, si arriva ad occupare posti importanti solo se si è bravissime. Ma quando ci saranno anche le mediocri, come avviene per gli uomini, vorrà dire che esiste la parità. Occorre quindi dimostrare che a uguali opportunità corrispondono uguali meriti”.

Queste parole sono state pronunciate da Marisa Bellisario, a cui da poco nel nostro Comune, precisamente nella frazione di Lugagnano, è stata dedicata una via.

Decisamente una bella notizia, visto che a Sona non sono poi così numerose le strade e le piazze intitolate a figure femminili. Nel territorio comunale sono infatti circa una decina, ma il numero è esiguo anche se si va a guardare il territorio nazionale, dove, quando le vie sono legate a donne, è prevalentemente per motivi religiosi, mentre più di rado troviamo spazi urbani con nomi di scienziate, artiste, attiviste, letterate, partigiane.

Di sicuro quindi la scelta sonese è piuttosto originale perché, se tutti (o quasi) conoscono Grazia Deledda o Madre Teresa di Calcutta, pochissimi sanno chi era Marisa Bellisario, la prima donna manager italiana.

Nata nel 1935 in provincia di Cuneo, dopo aver frequentato la facoltà di Economia e Commercio di Torino la Bellisario riesce ad entrare in Olivetti, mostrando impegno instancabile e sapendo gestire incarichi di grande responsabilità, che i suoi capi le affidano colpiti dal suo talento, sebbene certi ruoli a quel tempo (e spesso anche oggi) fossero riservati solo ai maschi. Marisa Bellisario raccontò che un collega le disse che, essendo donna, non sarebbe mai stata dirigente, ma la sua caparbietà fece sì che raggiungesse quel traguardo molto prima di lui.

Quando agli inizi degli anni Sessanta la Olivetti cede la divisione elettronica alla General Electric, Marisa Bellisario continua a rivestire ruoli di primaria importanza e presenzia alle riunioni americane, dove è in genere l’unica donna. Vuole vivere libera dai pregiudizi e dai condizionamenti, per questo viene spesso criticata sia dai colleghi italiani che statunitensi perché porta la minigonna, si trucca, si tinge i capelli di biondo platino, subendo spesso avance inopportune.

Secondo i suoi colleghi una dirigente donna deve mortificare totalmente la sua femminilità per risultare credibile ma lei decide di ribellarsi battendosi per la parità di genere, promuovendo iniziative a favore delle imprenditrici e difendendo in generale i diritti delle donne sul lavoro. Diventa la prima donna manager italiana perché ha certamente qualità fuori dal comune, è rispettosa del lavoro altrui, tenace ma anche umana, desiderosa di conservare sempre il legame con le sue radici ed i suoi affetti.

Alla fine degli anni Settanta De Benedetti la invia negli USA a guidare l’OCA (Olivetti Corporation America) con l’obiettivo di rilanciare le vendite delle macchine per ufficio sul mercato americano, poi nel 1981 diventa l’amministratrice delegata di Italtel, azienda sull’orlo del fallimento, salvandola.

Muore il 4 agosto del 1988 per un tumore alle ossa, ormai famosa e apprezzata in tutto il mondo. Era conosciuta come la “Signora di ferro con la faccia d’angelo” per il sorriso sempre presente sulle labbra di un viso dai lineamenti delicati, che celava però una tenacia ed una fermezza infinite.

Secondo la giornalista Lella Golfo, Marisa Bellisario amava spesso raccontare dello stupore e dell’incredulità che suscitava negli interlocutori nel presentarsi come leader di una società. Agli inizi della carriera, raccontava Marisa, “qualche volta, rispondendo al telefono, mi è capitato di sentirmi dire: c’è il signor Bellisario?” perché pensavano subito fosse la segretaria di amministrazione piuttosto che la manager.

L’uguaglianza di genere, intesa come opportunità e come rimozione degli ostacoli che impediscono alle donne di raggiungere i vertici nel mondo del lavoro, rimase un obiettivo importantissimo per lei. Quello dell’intitolazione di una via sonese alla più grande manager donna italiana è pertanto un messaggio significativo ed un esempio per tutti. Secondo Marisa Bellisario con determinazione, coraggio e impegno, valori fondamentali per lei, ogni donna può raggiungere qualsiasi traguardo nel lavoro e nella vita.