Il Comune di Sona approva il progetto esecutivo di ampiamento del cimitero del capoluogo

La questione delle dimensioni del cimitero di Sona, ormai del tutto inadeguate ad accogliere nuove salme, è problema che da molto tempo pesa sulla comunità del capoluogo.

Addirittura nel 2019, per tentare di tamponare momentaneamente la situazione, il Comune aveva deciso di procedere con riesumazioni ed estumulazioni ad un ritmo molto più sostenuto rispetto al passato, suscitando perplessità e malumori nella popolazione di Sona.

La problematica dello spazio nel cimitero di Sona nasce ancora negli anni ’70 dello scorso secolo. “Già gli Amministratori di allora, che avrebbero dovuto realizzare l’ampliamento, incontrarono l’opposizione della famiglia proprietaria delle terre limitrofe, che non era disposta a farsi da parte – spiegava l’assessore Merzi al Baco nel 2019 -. Il Comune provò ad andare avanti con un esproprio, ma la famiglia fece ricorso e lo vinse. Negli anni successivi nessuno si è più interessato in maniera seria della questione. Oggi però – proseguiva Merzi – siamo arrivati ad un punto in cui non è più possibile aspettare: questa volta siamo decisi, abbiamo intrapreso una nuova procedura di esproprio e anche se i tempi si stanno allungando perché i proprietari non vogliono cedere, siamo convinti di poter avere successo”.

Con una delibera ancora del maggio del 2014 la Giunta comunale di Sona aveva approvato il progetto preliminare dei lavori di ampliamento del cimitero, per un importo di 574mila euro.

Nel marzo del 2018 il Consiglio Comunale aveva finalmente approvato il progetto definitivo di quei lavori, assieme ad una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, indispensabile per l’acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dell’opera mediante una procedura espropriativa.

La famiglia confinante il cimitero di Sona aveva successivamente presentato un ricorso contro quella deliberazione del Consiglio comunale, come aveva previsto l’assessore Merzi. I motivi di ricorso erano vari, tra i quali una presunta contrarietà ai vincoli imposti dal PAT.

La sezione seconda del Tribunale Amministrativo del Veneto con sentenza n. 490 pubblicata il 18 aprile 2019, ha però accolto le tesi presentate dal Comune di Sona e aperto, di fatto, le porte all’ampliamento del cimitero.

Arrivando all’oggi, lo scorso 7 dicembre, la Giunta sonese è riuscita finalmente ad approvare l’ultimo step progettuale dell’opera, il progetto esecutivo, che è stato realizzato dall’ing. Lucio Faccincani.

Nel frattempo, il quadro economico di spesa per la realizzazione dell’opera è aumentato da 574mila a 640mila euro. Variazione che il Consiglio comunale di Sona ha approvato lo scorso novembre, all’interno della modifica del programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023.

Ora si attende l’effettivo inizio dei lavori, tanto attesi dai cittadini di Sona.