Il Comune di Sona affida il progetto di comunicazione del Comitato dei sindaci al giornalista Giuseppe Giuliano

Con determinazione n. 516 del 14 giugno l’amministrazione comunale di Sona del sindaco Dalla Valentina ha affidato alla società Fantasia Edutainment Srls del giornalista Giuseppe Giuliano – che è stato anche direttore responsabile del periodico del Comune di Sona – un incarico di comunicazione su temi sociali di interesse per il Comitato dei sindaci.

Questo affidamento si inserisce all’interno del progetto “Comunicazione Comitato dei Sindaci. Capofila comune di Sona. Atto di indirizzo a favore della promozione di giovani professionisti del Distretto Ovest V.se”, che era all’ordine del giorno della seduta del Comitato dei Sindaci del 22 marzo scorso.

Nella determinazione di affidamento del servizio di comunicazione del 14 giugno, il Comune di Sona scrive che nella “Convenzione di Ambito Territoriale Sociale del Distretto 4 Ovest Veronese per la gestione associata dei servizi socio-educativi 2022 – 2024 (rinnovabile) approvata dal Comitato dei Sindaci in data 13.10.2021, con cui i Comuni dell’Ambito hanno espresso la volontà di gestire in forma associata i servizi e gli interventi sociali anche attraverso la delega delle funzioni amministrative”, il Comune di Sona è stato individuato “quale ente capofila anche per la sezione ‘Ricerca & Sviluppo’, categoria nella quale rientrano, fra le altre, le attività inerenti alla ‘Comunicazione’”.

Lo scopo è quello di potenziare la comunicazione inerente attività e progetti in ambito sociale, nonché, più in generale, avente ad oggetto politiche di interesse per l’Ambito Territoriale Sociale (A.T.S.) del Distretto 4 Ovest Veronese riguardanti temi quali, ad esempio, anziani, disabilità, povertà ed emergenza abitativa, minori e giovani.

Questa attività comunicativa dovrà esplicitarsi attraverso l’invio periodico di una newsletter; la progettazione e la implementazione di una pagina web istituzionale del Comitato dei Sindaci o, in alternativa, l’utilizzo di una sezione del sito dell’Ulss 9 Scaligera; la creazione di un’immagine coordinata e di materiale grafico informativo da inviare tramite newsletter; l’attivazione di un canale ufficiale del Comitato dei Sindaci e la creazione dei profili del Comitato sui canali social di maggior interesse.

Alla manifestazione di interesse promossa dal Comune di Sona ha partecipato una sola ditta, la Fantasia Edutainment Srls di Giuseppe Giuliano, ed è quindi allo stesso che viene affidato l’incarico di comunicazione del Comitato dei Sindaci, per un importo di 4mila euro. Nello specifico, la società dovrà occuparsi di comunicati stampa, conferenze stampa, equipe con team comunicazione, redazione di articoli per giornale locale di rilievo provinciale.