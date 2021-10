Il Comune di Sona acquista il pallone del tennis di Lugagnano? Affidato il servizio per stimarlo

Da qualche anno il Comune di Sona ha concesso in gestione all’associazione Tennis Club Sporting Lugagnano A.S.D. il centro tennis posizionato a Lugagnano in Via Mancalacqua.

Il contratto di gestione è scaduto lo scorso 10 luglio ed era stato prorogato al 10 settembre. Successivamente la proroga è stata portata al 31 dicembre 2023, in forza di una norma del luglio 2021 che prevede che “al fine di sostenere le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, le concessioni a tali associazioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023”.

L’amministrazione comunale di Sona si sta comunque muovendo in previsione della scadenza, e ha manifestato l’intenzione di acquisire il pallone pressostatico installato presso l’impianto sportivo del tennis.

Per poter procedere in tale senso, con una determina del 14 ottobre ha affidato ad un architetto l’incarico di redigere una perizia di stima del valore del pallone pressostatico. Si tratta del primo passo per una futura acquisizione dell’impianto, che quindi potrebbe diventare comunale.