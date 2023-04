Il Comune di Castelnuovo inaugura un altro prezioso servizio, lo sportello di supporto psicologico

Sabato 15 aprile, alle ore 10 presso la sala civica di piazza della Libertà a Castelnuovo del Garda verrà presentato il nuovo sportello di ascolto e consulenza gratuito.

Il servizio, rivolto a diverse fasce di popolazione, genitori, ragazzi dai 14 ai 22 anni, adulti e anziani sarà attivo il martedì dalle 9 alle 12 ed il mercoledì dalle 16 alle 18 previo appuntamento.

Lo scopo degli sportelli di supporto psicologico è quello di promuovere la salute nel senso più ampio che dà l’Organizzazione Mondiale della Sanità e cioè oltre al benessere fisico, quello psichico e socio-relazionale.

In una società in cui le persone si possono sentire sempre più sole nonostante l’apparente globalizzazione dei mondi social c’è sicuramente bisogno di potersi confrontare con professionisti qualificati che donano un ascolto non giudicante e possono analizzare i problemi ed i vissuti in modo oggettivo.

I contatti per appuntamenti ed informazioni sono i seguenti: Whatsapp 3406476362, telefono 3939264333, e-mail servizieducativi@castelnuovodg.it.