Il Comune di Castelnuovo ha inaugurato a Cavalcaselle la casetta dell’acqua

Venerdì 21 luglio l’amministrazione comunale di Castelnuovo del Garda ha inaugurato la casetta dell’acqua a Cavalcaselle: un punto di erogazione automatica di acqua liscia refrigerata.

La casetta si trova in un angolo del parcheggio delle autovetture in via XX Settembre, in un punto di facile accessibilità e quindi fruibile comodamente da tutti.

“I positivi riscontri della casetta di Sandrà ci hanno indotti a replicarne l’installazione a Cavalcaselle, anche su invito dei cittadini residenti nella frazione – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Franco Tacconi –. Con questo intervento desideriamo agevolare e incentivare i cittadini a utilizzare l’acqua del nostro acquedotto che è gratuita, controllata e soprattutto fa bene all’ambiente perché riduce il consumo di bottiglie di plastica”.