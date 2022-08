Il Comune di Bussolengo ha inaugurato il rifacimento della piastra polivalente, spazio importante di aggregazione

Piace molto il rifacimento della piastra polivalente che il Comune di Bussolengo ha da poco inaugurato. L’intervento, finanziato in parte con fondi del bilancio comunale e in parte grazie ad un contributo regionale, aveva preso il via a maggio ed è stato portato a termine lo scorso luglio.

I lavori hanno riguardato il totale rinnovo, con riqualificazione, della pavimentazione della piastra. E’ stato, pertanto, realizzato un nuovo massetto in calcestruzzo e successivamente si è provveduto a completare la pavimentazione con resine colorate – il giallo e l’azzurro per le aree di gioco e il verde per le fasce laterali – resistenti e perfette per lo svolgersi di attività sportive all’aperto.

I canestri già esistenti sono rimasti al loro posto mentre sono stati introdotti spazi per i tradizionali giochi di strada nelle aree adiacenti al campo da volley e basket.

L’idea dell’amministrazione Brizzi è stata quella di rivitalizzare un’area, quella della piastra polivalente, che si conferma vero e proprio luogo aggregativo per giovani e meno giovani e per le società sportive, in una fase storica di uscita dalla pandemia nella quale è assolutamente necessario pensare e creare spazi fisici di condivisione e di socializzazione.