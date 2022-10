Ed eccoci qui, al primo di una serie di pezzi che scandiranno la mia nuova avventura. Intanto mi sembra doveroso presentarmi: ciao a tutti, sono Aurora, ho 22 anni, studio giurisprudenza e da due settimane è iniziato un nuovo capitolo della mia vita nella bellissima ed esuberante Siviglia come studentessa Erasmus.

Qualche mese fa ho deciso che era tempo di cambiare aria, un po’ per il confinamento forzato dovuto alla pandemia e un po’ per vicissitudini personali, sentivo la necessità di aprirmi a nuove esperienze e conoscenze, fremevo dalla voglia di vedere posti nuovi e di riempire ulteriormente il mio bagaglio personale. E così ho deciso di partire.

Non è stata una scelta facile, soprattutto per una come me che, per quanto si definisca emancipata ed indipendente è molto legata alle sue radici e alla sua famiglia ma, dopo diverse riflessioni, sono giunta alla saggia conclusione che in fin dei conti questi sono gli anni migliori della mia vita ed è giusto che prenda il volo.

“Il cielo è blu sopra Siviglia”, questo blog che inauguro oggi, nasce un po’ per dare coraggio a chi vorrebbe allontanarsi da casa ma tra mille dubbi e incertezze è ancora bloccato e un po’ per portarvi con me in luoghi e culture nuovi e anche, soprattutto, con la funzione di sentirmi vicina a casa.

Riassumendo queste due settimane in due parole direi senza dubbio CAOS e CALDO. Organizzare nove mesi della propria vita in un’altra nazione è di una difficoltà sovrumana soprattutto se a mettersi in mezzo c’è la burocrazia spagnola.

Ragazzi, se pensate che in Italia sia tutto rallentato da documenti ed incartamenti vari, qui vi assicuro che la situazione è a tratti tragicomica, vi dico solo che ho impiegato la bellezza di tre ore ad aprire la pratica per un semplice abbonamento per i trasporti pubblici che potrò andare a ritirare “solo” fra due settimane, qui la parola d’ordine è prendersela comoda.

Il tabaccaio apre comodamente alle 17.30, i negozi non prima delle 10, si pranza alle 15 e si cena alle 22: è tutto così rallentato rispetto all’Italia che i primi giorni mi sembrava quasi surreale.

E ciò si ricollega al fattore CALDO. Ps. ho sempre avuto una certa ostilità per la stagione estiva e di contro ho sempre amato il freddo e l’inverno e quale scelta più azzeccata che scegliere come destinazione la città più calda d’Europa? (a volte la mia sagacia raggiunge livelli inenarrabili).

Ma va beh tornando a noi, la celebre tendenza degli spagnoli a essere terribilmente rallentati e procrastinatori è dovuta senza dubbio dalle elevate temperature, che arrivano a superare anche i 45 gradi d’estate e che quindi impediscono qualsiasi spostamento, lasciando spazio all’irrinunciabile siesta. Riflettendoci comunque non è poi così male rallentare un po’ e prendermela comoda e, inoltre, l’idea di non dover indossare per un anno intero giubbini e cappotti non mi dispiace poi così tanto.

Per ora ho avuto giusto il tempo di notare queste due sfaccettature per me nuove e inusuali, sto ancora cercando di sistemarmi per bene e di adattarmi a questa nuova vita.

A volte sento la mancanza di casa, diciamo che va a giorni, e anche se sono passate solo due settimane sono nel mezzo di quel vento di cambiamento che mi fa sembrare di essere qui da più o meno due mesi buoni, ma sono consapevole che ho solo bisogno di assestarmi.

Ho grandi aspettative da questa nuova esperienza e sono contenta e onorata di poterla condividere con voi lettori. Per il momento è tutto, ci sentiamo presto.